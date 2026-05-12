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È di 10 misure cautelari personali il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione accusata di associazione per delinquere finalizzata alla truffa online, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona. I provvedimenti, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica, sono stati eseguiti nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati. L’operazione, che ha visto anche il sequestro di beni di lusso e immobili, si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle truffe online seriali.

Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha portato all’emissione di 5 misure di custodia cautelare in carcere e 5 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il provvedimento ha previsto anche il sequestro preventivo, sia diretto che per equivalente, di denaro, rapporti finanziari e altri beni riconducibili ai proventi illeciti o al loro reimpiego. Le operazioni di sequestro sono state già eseguite nelle date del 19 marzo e 1° aprile.

Beni sequestrati: conti, auto di lusso e immobili

Tra i beni sottoposti a sequestro figurano conti correnti, carte di pagamento, depositi bancari, somme già giacenti e quelle che dovessero successivamente affluire, nonché quote sociali di una società attiva nella rivendita di elettrodomestici tramite piattaforme e-commerce. Sono stati inoltre sequestrati orologi di lusso Rolex (modelli Datejust, Submariner, Air-King, Daytona e Yacht-Master), opere d’arte e diverse autovetture: una Tesla Model Y, una Land Rover Range Rover Evoque, due Fiat 500X, un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat Tipo. Il sequestro ha riguardato anche cinque immobili, individuati tramite l’Anagrafe Tributaria e sottoposti a vincolo nei registri immobiliari.

Il modus operandi: truffe online seriali e riciclaggio

L’attività investigativa, condotta anche con tecniche di cyber-patrolling, ha permesso di ricostruire un sofisticato sistema criminoso basato sulla pubblicazione di annunci fittizi di vendita su internet, marketplace e siti specializzati. Gli annunci riguardavano trattori agricoli, mini-escavatori, piscine, pellet, ciclomotori, minicar elettriche e altri beni che in realtà non erano mai nella disponibilità degli inserzionisti. Le vittime, tratte in inganno da artifizi e raggiri, venivano indotte a effettuare pagamenti tramite bonifici su conti intestati a terzi, ma di fatto controllati dagli indagati o da soggetti utilizzati come prestanome o “money mule”.

Ruoli e struttura dell’organizzazione

Secondo gli inquirenti, l’organizzazione si avvaleva di una struttura articolata, con ruoli ben definiti e competenze specializzate. Alcuni membri si occupavano della creazione degli annunci fraudolenti e dei siti web, altri gestivano le trattative con le vittime, mentre altri ancora curavano la ricezione, il trasferimento e l’occultamento dei proventi illeciti. Sono state rilevate anche collaborazioni con programmatori all’estero, broker nel settore delle criptovalute e soggetti in grado di facilitare la movimentazione e il reimpiego del denaro.

Utilizzo di identità fittizie e società clonate

Particolarmente insidioso è risultato l’uso fraudolento di denominazioni, dati e identità di società realmente esistenti, del tutto ignare dei fatti. In alcuni casi sono state clonate aziende legittime, in altri sono state utilizzate società estere come copertura per attività di truffa online o autoriciclaggio. Il sistema faceva ampio ricorso al cosiddetto “money muling”, reclutando prestanome soprattutto in ambienti della microcriminalità.

Le vittime e le modalità della truffa

Le 125 truffe contestate hanno interessato l’intero territorio nazionale. Gli annunci facevano spesso leva sulla presunta provenienza dei beni da aste giudiziarie, giustificando così prezzi particolarmente vantaggiosi. Tra le vittime figurano persone anziane, soggetti fragili, persone con disabilità e organizzazioni onlus, attratte dalla possibilità di acquistare prodotti a condizioni favorevoli. In alcuni casi, gli indagati si sono finti appartenenti alle Forze dell’Ordine o hanno proposto offerte con IVA agevolata al 4% per beneficiari della legge 104, in particolare per l’acquisto di minicar elettriche.

Pagamenti anticipati e mancata consegna dei beni

Il meccanismo prevedeva il pagamento anticipato del 50% del prezzo pattuito tramite bonifico, con saldo da versare alla consegna. Tuttavia, i beni non venivano mai consegnati. In diversi casi, le vittime sono state indotte a saldare l’intero importo con la promessa di una consegna più rapida, subendo così una doppia truffa. Le società i cui dati sono stati utilizzati illecitamente hanno a loro volta subito danni, venendo contattate direttamente da persone truffate, ignare della clonazione delle identità aziendali.

Le indagini: strumenti tradizionali e digitali

L’attività d’indagine si è avvalsa di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, anche con dispositivi GPS, intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizione di chat WhatsApp, analisi di filmati bancari e degli ATM utilizzati per i prelievi, oltre a incrociati accertamenti finanziari. Questi elementi sono stati correlati con le denunce presentate dalle vittime in diverse località italiane.

Estensione territoriale delle truffe

Le truffe accertate hanno raggiunto una diffusione capillare, coinvolgendo persone offese residenti in numerose località, tra cui Calasetta, Petralia Sottana, Refrancore, Cupramontana, Desenzano del Garda, Artena, Cellatica, Augusta, San Salvatore Telesino, Borgo Val di Taro e altri centri distribuiti in più regioni. L’ultima occorrenza, Crotone, conferma l’estensione nazionale del fenomeno e la capacità del gruppo di colpire vittime su vasta scala.

Riciclaggio e dispersione dei proventi illeciti

Le somme ottenute dalle truffe venivano rapidamente movimentate per ostacolare la tracciabilità e l’individuazione della provenienza delittuosa. Il denaro era trasferito su altri conti, prelevato in contanti, destinato a conti gioco, investimenti, trading online, criptovalute o reimpiegato nell’acquisto di beni. Questo meccanismo di dispersione e occultamento dei proventi illeciti è stato uno degli aspetti centrali valorizzati nel provvedimento cautelare reale.

IPA