Cruciani e Porro contro Francesca Albanese dopo l'assalto a La Stampa, "delirante, deve mantenere il brand"

Fanno ancora molto discutere le parole di Francesca Albanese dopo l’assalto a La Stampa. Giuseppe Cruciani ritiene sia stata un’uscita delirante e fatta esclusivamente per mantenere il suo brand. Nicola Porro ricorda di essere stato uno dei primi a schierarsi contro, dopo la scelta da parte del comune di Bari di consegnare le chiavi della città alla relatrice speciale delle Nazioni Unite.

L’attacco di Cruciani a Francesca Albanese

Nella puntata di Quarta Repubblica dell’1 dicembre, il conduttore Nicola Porro e l’opinionista Giuseppe Cruciani hanno commentato le parole di Francesca Albanese dopo l’assalto alla redazione de La Stampa.

“Uno invece di condannare, punto e basta, perché è un atto di violenza, di intimidazione, deve aggiungere la lezioncina sulla stampa e dire ma, allora, però anche voi giornalisti non avete considerato quello che succede a Gaza”, queste le parole di Giuseppe Cruciani.

Francesca Albanese durante un convegno all'Università Roma Tre

Per il giornalista quanto detto da Francesca Albanese “è una roba delirante, un delirio assoluto“.

Poi la stoccata finale “anche qui siamo davanti ad una persona che deve curare il suo brand, quello di dura e pura, non si può limitare a dire questi hanno sbagliato ma deve aggiungere colpevole pure la stampa di disinformare, deve mantenere il brand Albanese“.

Proprio sul concetto di brand, Nicola Porro ha voluto ricordare di essere stato il primo a schierarsi contro Francesca Albanese.

Dopo la scelta da parte del comune di Bari di consegnare alla relatrice le chiavi della città, il conduttore pubblicò un video sui social annunciando la sua decisione di non organizzare più a Bari ‘La Ripartenza’.

Sullo stesso palco, della manifestazione da lui promossa, venne annunciata la volontà del comune di omaggiare Francesca Albanese.

“Bari è il luogo che prende il suo teatro principale, non il Petruzzelli, e lo regala ai comizi della signora Albanese, la quale chiede di non ospitare più prodotti made in Israele”, aveva detto Nicola Porro nel video.

Andrea Scanzi contro Francesca Albanese

Anche nella puntata dell’1 dicembre di Otto e mezzo su La7 si è parlato delle dichiarazioni di Francesca Albanese.

Per l’opinionista Andrea Scanzi, la relatrice “ha sbagliato totalmente a dire quelle cose, la conosco, ne ho stima, credo che senta molto la causa palestinese e la conosca come pochi ma ha detto una solenne sciocchezza”.

Il giornalista ha spiegato che, per lui, si tratta di una “gravità inaudita, inaccettabile, pericolosa che ha ottenuto l’effetto opposto di quello che volevano ottenere questi 100 fenomeni”.

Rispetto a quanto detto da Francesca Albanese, per Andrea Scanzi, quanto fatto, non è stato nessun monito, ma qualcosa di schifoso.

Infine la critica: “Se dici condanno ma, quel ma cancella tutto quello che hai detto prima”.

Le parole di Massimo Giannini

Massimo Giannini, sempre ospite della puntata dell’1 dicembre di Otto e mezzo su La7, ha commentato le parole di Francesca Albanese.

Per il giornalista, l’atto criminale, l’assalto alla redazione de La Stampa, ha creato un danno enorme alla causa palestinese, così come le dichiarazioni della relatrice considerate come “uscita improvvida”.

“La stimo come giurista, ho apprezzato il rapporto che ha fatto all’ONU, purtroppo a volte per ideologia, per quest’atteggiamento da polizia morale le scappa un po’ la frizione”, ha concluso Massimo Giannini.