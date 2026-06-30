Cruciani, Gentili e Brindisi nella nuova Italia 1, le voci sul piano di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mediaset starebbe lavorando a un rinnovo di Italia 1, storicamente considerata la rete ‘giovane’ del Biscione. Nell’ultimo periodo il canale si si regge principalmente su Le Iene, fiction e film. I piani alti di Cologno Monzese vorrebbero tentare di introdurre qualche novità, anche sul fronte dei volti da proporre al pubblico. Si starebbe ragionando su progetti da affidare a Giuseppe Cruciani e Giuseppe Brindisi, oltre che alla conferma di Veronica Gentili.

Mediaset: su Italia 1 potrebbe arrivare Giuseppe Cruciani

Secondo quanto riportato da Fanpage, Mediaset avrebbe intenzione di arrivare alla presentazione dei palinsesti il prossimo 8 luglio con un pacchetto di novità in merito al futuro di Italia 1.

Uno dei volti da introdurre nel palinsesto potrebbe essere quello di Giuseppe Cruciani, voce del programma radiofonico La Zanzara.

ANSA

Il giornalista sarebbe candidato alla conduzione di uno spazio attraverso il quale il gruppo spera in un travaso di pubblico dal popolare show che Cruciani conduce da anni su Radio24.

Il futuro di Veronica Gentili

Veronica Gentili è attualmente il volto delle Iene, dopo essere stata, su Canale 5, anche quello dell’Isola dei Famosi, che la prossima edizione vedrà protagonista alla conduzione Selvaggia Lucarelli, la quale ha detto addio alla giuria di Ballando con le Stelle.

Salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto, la giornalista dovrebbe essere confermata alla guida del programma ideato da Davide Parenti.

“In questo senso la conduttrice, che è attivissima anche sui social, potrebbe fungere da punto di riferimento per un progetto di rilancio di una rete che voglia provare a riacquisire lineamenti precisi”, si legge su Fanpage.

Se così non fosse, puntualizza sempre la testata campana, bisognerebbe riconsiderare interamente la posizione di Gentili in azienda: “in assenza di nuovi progetti, riuscirebbe difficile non leggere il cambio di vedute di Mediaset sulla sua conduzione all’Isola dei Famosi come una bocciatura. Se l’investimento mancasse, il suo orizzonte potrebbe anche essere l’altrove e, viste le sue caratteristiche, è un altrove che potrebbe essere ovunque: da Rai a La7”.

L’ipotesi di un ingaggio su Italia 1 di Giuseppe Brindisi

A Italia 1 potrebbe essere ingaggiato anche Giuseppe Brindisi, volto noto al pubblico di Rete 4 negli anni tra il Covid e l’invasione russa in Ucraina.

Il giornalista potrebbe far parte delle novità da introdurre su Italia 1 nella prossima stagione.