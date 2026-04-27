Cruciani provoca Saverio Tommasi a Pulp Podcast di Fedez e Marra, "sei l'assicurazione sulla vita di Vannacci"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Roberto Vannacci è uno dei nomi e degli argomenti più dibattuti sul piccolo schermo e sui contenuti social. Il generale è stato ospitato anche dal Pulp Podcast condotto da Davide Marra e Fedez, e nella nuova puntata del format Giuseppe Cruciani e Saverio Tommasi si sono affrontati anche sulla loro posizione nei confronti del fondatore di Futuro Nazionale. Non sono mancate le provocazioni: il conduttore de La Zanzara ha “accusato” (virgolette necessarie) Tommasi di essere “l’assicurazione sulla vita di Vannacci”.

La provocazione di Giuseppe Cruciani su Roberto Vannacci

È una nuova generazione del dibattito, quella che va in scena a Pulp Podcast. Chi ha memoria ricorderà quel 10 gennaio 2013, quando andò in onda la puntata di Servizio Pubblico di Michele Santoro dal titolo Mi Consenta. Silvio Berlusconi, in quell’occasione, disse a Marco Travaglio: “Si può dire che io sia il suo core business“, dato che il fondatore del Fatto Quotidiano ha trascorso quasi l’intera sua carriera a condurre un’inchiesta giornalistica sul Cavaliere.

Sin dalle prime battute della nuova puntata di Pulp Podcast, caricata lunedì 27 aprile su YouTube e le altre piattaforme con l’incontro-scontro tra Giuseppe Cruciani (La Zanzara) e Saverio Tommasi (Fanpage), uno degli argomenti che hanno tenuto banco è stata la posizione dei presenti su Roberto Vannacci.

ANSA

A lanciare l’amo è stato Davide Marra, che a Tommasi ha fatto una battuta: “Sei uno dei responsabili dei voti che ha preso al Parlamento Europeo”, considerazione alla quale si è agganciato Cruciani che ha condannato la “mostrificazione” di Vannacci da parte della sinistra.

Quindi ha indicato Saverio Tommasi come “l’assicurazione sulla vita mediatica di Vannacci” con il suo “antifascismo da operetta“.

Il commento di Saverio Tommasi su Elly Schlein

In un altro segmento Davide Marra ha chiesto a Saverio Tommasi un contesto sulla sinistra, poi Fedez ha corretto il tiro e gli ha chiesto se sia un sostenitore di Elly Schlein.

Il reporter di Fanpage ha risposto affermativamente e ha spiegato che della linea politica dell’attuale segretaria del PD apprezza “l’idea di interrompere gli accordi con la Libia, quelli firmati da Minniti” e di prendere “una posizione contro, anche all’interno del partito”. Alla domanda su chi preferisca tra Silvia Salis e Elly Schlein, Tommasi ha risposto di preferire Schlein.

L’esperienza sulla Flotilla

Come noto, nel settembre 2025 Saverio Tommasi ha partecipato alla spedizione della Global Sumud Flotilla. Nel suo intervento a Pulp Podcast ha raccontato delle torture subite a bordo, poi denunciate presso la Procura di Roma, che prevedevano “botte sulla testa, sulla nuca e sulle spalle” e “imposizioni di posture non comode”, ma anche “privazione del sonno” e il divieto di servirsi di acqua potabile.

Giuseppe Cruciani gli ha risposto che “probabilmente quella denuncia la butteranno nel cesso”, e Tommasi ha confermato e aggiunto: “Io ero lì come giornalista per documentare, come stampa, ma non mi hanno nemmeno controllato il tesserino”. Fedez, infine, ha sottolineato come l’impegno della stampa italiana a documentare il genocidio, oggi, sia “opportunismo” dato che fino al 2011 un certo giornalismo non avrebbe avuto il coraggio di condannare la politica del governo di Israele.

Il punto sul femminicidio di Giulia Cecchettin

Per Giuseppe Cruciani in Italia non c’è un problema di prevaricazione dell’uomo sulla donna, e un femminicidio non può essere una colpa di tutto il genere maschile. Lo fa, il conduttore de La Zanzara, nel commentare un intervento video di Tommasi sul patriarcato dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin e le prime dichiarazioni rese dalla sorella Elena.

La definizione di “femminicidio” serve a “criminalizzare il maschio“, secondo Cruciani, respingendo i tentativi di Saverio Tommasi di indicare i dati che dimostrano quanto gli omicidi contro le donne nascano per una cultura patriarcale. Il video di Tommasi sul femminicidio di Giulia Cecchettin “crea tifoserie”, dice Fedez, e il giornalista di Fanpage conviene sul fatto che quel contenuto fosse nato per un’urgenza e che il linguaggio fosse intenzionalmente provocatorio.