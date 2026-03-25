Cruciani suggerisce le tre mosse a Meloni per salvare il Governo: "Fisco, sicurezza e rimpasto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giuseppe Cruciani consiglia a Giorgia Meloni tre mosse per salvare il Governo. Il risultato del referendum non si ferma soltanto alla bocciatura della riforma, le conseguenze si stanno facendo sentire attraverso dimissioni e richieste di dimissioni. Ma secondo Cruciani, senza un cambiamento, Meloni perderà anche le elezioni. Dovrebbe quindi tornare sui temi per i quali è stata eletta: Fisco, sicurezza e rimpasto.

Cruciani: Meloni perderà le elezioni

Secondo Giuseppe Cruciani, Giorgia Meloni perderà le elezioni “senza un colpo d’ala”. Significa, dice, tre cose: mettere mano al Fisco, alla questione sicurezza e il rimpasto del governo.

Sono questi i temi per i quali Meloni è stata eletta e sono i temi sui quali gli italiani si aspettavano risultati e “i risultati non ci sono”, ha spiegato il conduttore de La Zanzara di Radio 24.

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Dal referendum non basta togliere di mezzo qualcuno come Bartolozzi, Delmastro e forse anche la ministra del Turismo Santanchè. “Il voto d’opinione conta di più di quello clientelare, come dimostra questo referendum”, spiega.

I tre punti per “vincere”

Cruciani è quindi convinto che se Giorgia Meloni rispettasse i temi che l’hanno fatta vincere alle elezioni, potrebbe tornare a vincere. Il risultato del referendum è la prima grande sconfitta del governo Meloni ed è successo perché questo “era un voto politico puro”.

Gli italiani vogliono risposte, risultati, fare quello che va fatto. Prima cosa, dice, le tasche degli italiani. “Non con le mancette, con quattro soldi pubblici buttati nel cesso”: secondo Cruciani infatti bisogna intervenire davvero sul Fisco.

Il secondo aspetto è la sicurezza. Il conduttore de La Zanzara parla di “extracomunitari”, criticando la sanatoria per 500.000 di loro. Infine, cita il “fare piazza pulita di alcuni che le stanno intorno”. Bartolozzi e Delmastro sono stati i primi, ma non gli unici probabilmente. Ora si pensa anche a Santanchè. Cruciani dice che va fatto “zac” senza rimpianti. Ma non fa un vero e proprio elenco di nomi che secondo lui andrebbero tagliati fuori.

L’errore di Meloni

L’errore della Meloni è stato quello di offrire alla sinistra quello che aspettava, “cioè una ragione per unirsi, la chiamata alle armi contro il fascismo, contro l’autoritarismo, contro quelli che prendono tutto e vogliono cambiare la Costituzione più bella del mondo”. Una visione diversa da quella di Romano Prodi, secondo il quale gli errori sono da vedersi anche in campo di politica estera, soprattutto guardando alla relazione con Donald Trump.

Secondo Cruciani, mentre la sinistra si è mobilitata, la destra non lo ha fatto fino in fondo e questo è un segnale che dice una cosa precisa: “Comincia a mancare la fiducia nel fatto che le cose possono cambiare con la Meloni. Esattamente quella fiducia è l’unica cosa che vale la pena riconquistare. Non con le cabine di regia. Non con una legge elettorale confezionata su misura. Con un colpo d’ala”.

Secondo il conduttore de La Zanzara sul piano psicologico Giorgia Meloni è preparata, perché “ha la sconfitta nel sangue. Nasce in un mondo di sconfitti”. Il problema di Meloni è che non ha, prosegue, le risorse personali, psicologiche e politiche per fare il famoso “colpo d’ala”. C’è il rischio, cita Matteo Renzi, di fare la fine dell’anatra zoppa, ovvero che si trascini per un anno offrendo al nemico tutte le armi possibili per abbatterla definitivamente.