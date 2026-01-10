Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro cittadini marocchini arrestati per tentato omicidio aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Firenze, coordinata dalla Procura della Repubblica. L’episodio, avvenuto il 3 settembre 2025 nella zona dell’UCI Cinema di via del Cavallaccio, sarebbe riconducibile a motivi personali legati a una lite precedente tra le parti coinvolte.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un ragazzo marocchino di 26 anni è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un gruppo di connazionali. Gli aggressori hanno utilizzato coltelli di grandi dimensioni, simili a machete, oltre a sassi, un tombino e persino un casco da moto. L’attacco ha causato alla vittima lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni.

L’attività investigativa della Squadra Mobile

Gli investigatori della Squadra Mobile di Firenze hanno svolto un’attenta attività di analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina. Grazie a una capillare ricostruzione della dinamica, è stato possibile identificare con precisione i responsabili dell’aggressione. L’operazione si è conclusa con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei quattro cittadini marocchini coinvolti.

Motivi personali alla base dell’aggressione

Dalle indagini è emerso che il movente dell’aggressione sarebbe da ricondurre a motivi personali. In particolare, si fa riferimento a una lite precedente tra la vittima e gli aggressori, che avrebbe innescato il violento regolamento di conti avvenuto nella zona dell’UCI Cinema di via del Cavallaccio.

L’arresto e la custodia cautelare

Nei giorni scorsi, il personale della Squadra Mobile ha rintracciato i quattro cittadini marocchini destinatari del provvedimento cautelare. Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

IPA