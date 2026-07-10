Csaba dalla Zorza caduta dalle scale, trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano: "Legata alla barella"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Csaba dalla Zorza, conduttrice e giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’, lunedì pomeriggio è stata portata in ospedale dopo essere caduta rovinosamente dalle scale. A riferire i dettagli della vicenda è stata la stessa gastronoma milanese 55enne, che ha spiegato quanto le è accaduto attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

La corsa in ospedale dopo la caduta dalle scale: il racconto di Csaba dalla Zorza

“Il mio post di oggi è per ringraziare chi lunedì pomeriggio si è preso cura di me. Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza“, ha esordito Csaba dalla Zorza nel rendere noto quanto le è successo.

La conduttrice ha riferito che lunedì sera all’improvviso la luce si è spenta mentre si trovava sugli ultimi gradini delle scale che stava scendendo.

Instagram

“Credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo – ha aggiunto -. Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza. Per fortuna niente di davvero grave”.

“I volontari che mi hanno soccorso – ha proseguito – mi hanno legata alla barella e quando ho riaperto gli occhi ho incontrato quelli di Riccardo, che non avevo mai visto prima. Poi il pronto soccorso pieno”.

Csaba è stata trasportata al Policlinico di Milano, dove è stata accolta e curata da medici e infermieri.

La conduttrice: “Non mi sono rotta nulla”

“Per fortuna – ha sottolineato – non mi sono rotta nulla. Ma ho un bernoccolo sulla fronte che ci ha fatto preoccupare un po’ e che si sta già riassorbendo. Ora sto meglio”.

La gastronoma ha infine ringraziato “di cuore” tutti coloro che le sono stati intorno “in quell’androne dove sono atterrata”.

“Non serve nominarli, loro lo sanno. Io lo so. Grazie per essere le persone stupende che siete. E alla Ca’ Granda di Milano, che da tanti secoli è davvero la Casa di chi ha bisogno di cura. Sono pronta per riprendere i miei impegni”, ha concluso.

La risposta del Policlinico: “Sapere che si sente meglio è la notizia più bella”

Sotto al post di Csaba sono apparsi tantissimi commenti di sostegno da parte degli utenti. Tra questi ha fatto capolino anche quello dell’account ufficiale del Policlinico.

“Grazie – hanno scritto dall’ospedale – per le preziose parole rivolte a tutti i nostri professionisti che ogni giorno, con competenza e passione, sono sempre al fianco di chi ha più bisogno di cura”.

“Sapere che si sente meglio è la notizia più bella. Un caro augurio di pronta ripresa”, ha concluso l’ufficio comunicazione del nosocomio.