Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oltre 30 cuccioli di cane, tra cui barboncini, bassotti e chihuahua, sono stati sequestrati e il conducente del furgone su cui viaggiavano in condizioni precarie è stato denunciato. Il mezzo, diretto nel Sud Italia dall’Ungheria, è stato fermato dalla Polizia Stradale sull’A14, all’altezza del casello di Giulianova.

Il controllo in autostrada a Giulianova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 15 ore di venerdì 20 novembre a Giulianova. Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord ha intimato l’alt a un furgone immatricolato all’estero per un normale controllo stradale. A bordo c’era un uomo partito dall’Ungheria e diretto verso il Sud Italia. Il suo evidente stato di agitazione ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Cuccioli senza documenti

Una volta aperto il veicolo, gli operatori hanno trovato i cani di diverse razze, tra cui barboncini, bassotti e chihuahua. Gli animali erano stipati in scatole di cartone e trasportini, in condizioni precarie e senza acqua né cibo. Inoltre, erano privi di passaporto, documentazione sanitaria e microchip. Sul posto sono intervenuti i medici veterinari dell’Asl di Pescara, che hanno verificato lo stato di salute e le condizioni di benessere dei cuccioli.

Sequestro e denuncia

I cagnolini, il cui valore complessivo è stato stimato in oltre 30 mila euro, sono stati sequestrati. Il conducente è stato denunciato a piede libero per traffico illecito e maltrattamento di animali. Nei suoi confronti sono state inoltre comminate diverse sanzioni amministrative, per un importo complessivo superiore a 6 mila euro.