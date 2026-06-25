Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cucciolo di gatto è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato lungo l’autostrada A13, grazie a un tempestivo intervento che ha evitato il rischio di investimento da parte dei veicoli in transito. L’operazione, avvenuta nei pressi di Bologna, è stata resa possibile dalla segnalazione di un motociclista e dal coordinamento della Sottosezione Polizia Stradale di Altedo.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di qualche giorno fa una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Altedo ha ricevuto l’allarme da un motociclista che si era fermato in corsia d’emergenza sull’autostrada A13. L’uomo aveva notato la presenza di un piccolo felino, visibilmente spaventato e bloccato a ridosso del new jersey centrale all’altezza del km 42+800 in direzione Bologna. In quel punto, il cucciolo rischiava seriamente di essere travolto dalle numerose auto in transito.

Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al Centro Operativo Polizia Stradale di Casalecchio di Reno. La pattuglia intervenuta ha attivato la procedura safety car per gestire la situazione in sicurezza. Mentre un agente si è avvicinato con cautela al piccolo animale per non spaventarlo ulteriormente, un altro poliziotto ha provveduto a rallentare il traffico, riducendo così i rischi sia per il cucciolo sia per gli automobilisti.

Il recupero e le cure per il cucciolo

Una volta recuperato, il cucciolo di gatto è stato portato in caserma, dove ha ricevuto le prime attenzioni: è stato coccolato e rifocillato dagli agenti in attesa dell’arrivo dei volontari di un gattile locale. Questi ultimi si sono occupati delle cure e delle visite veterinarie necessarie per assicurarsi che l’animale fosse in buone condizioni di salute.

L’episodio, avvenuto nei pressi di Bologna, sottolinea ancora una volta il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

Polizia