Cucciolo smarrito manda in tilt il traffico a Marcaria, corsia chiusa: come è stato rintracciato il padrone

È stato un intervento tempestivo quello che ha visto protagonisti gli agenti della Polizia di Stato di Mantova, i quali hanno tratto in salvo un cucciolo di cane smarrito lungo la Strada Statale 10, nel tratto che attraversa il Comune di Marcaria. L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì scorso, quando il piccolo animale rischiava di mettere in pericolo se stesso e gli automobilisti.

Il salvataggio del cucciolo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante il consueto pattugliamento serale, i poliziotti Domenico e Martina hanno notato un cagnolino che si aggirava impaurito sulla carreggiata. Il rischio che potesse essere investito era alto, e la sua presenza sulla strada stava già ingenerando una serie di potenziali incidenti a catena.

L’intervento degli agenti

I due operatori della Polizia Stradale della Sezione di Mantova sono prontamente intervenuti. Hanno rallentato il flusso dei veicoli e predisposto un senso unico alternato, per consentire il recupero dell’animale in totale sicurezza. Una volta tratto in salvo, il cucciolo è stato messo al sicuro nell’auto di servizio, mentre la circolazione stradale è stata rapidamente ripristinata.

Rintracciato il proprietario

Il cane indossava un collare con un numero di telefono, attraverso il quale è stato possibile rintracciare il proprietario. Per maggiore scrupolo, gli agenti della Polstrada hanno contattato anche l’ATS territoriale, attivando il veterinario reperibile, che ha potuto constatare il buono stato di salute dell’animale.

Il lieto fine

Poco dopo, il cucciolo è stato restituito al figlio del proprietario, che evidentemente commosso ha potuto riabbracciare l’amico a quattro zampe. Un intervento che dimostra ancora una volta l’attenzione e la sensibilità della Polizia di Stato non solo per la sicurezza stradale, ma anche per il benessere degli animali e delle famiglie coinvolte.

Per ulteriori dettagli sull'operazione, è possibile visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato o consultare le notizie locali di Mantova.