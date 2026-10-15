Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un cucciolo di cane è stato messo in salvo dopo essere stato trovato solo a vagare in mezzo alla strada. Decisivo è stato l’intervento di un ispettore della Polizia di Stato nella zona di Cocomaro di Focomorto, frazione di Ferrara. L’agente era diretto verso Cona. Per mettere in sicurezza l’animale, il traffico è stato rallentato.

Salvato il cane che vagava sulla carreggiata a Ferrara

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ispettore della Questura di Ferrara ha notato un cane nero di media taglia che procedeva da solo, nel senso opposto di marcia, al centro della carreggiata. Dopo aver invertito la direzione, ha raggiunto l’animale e ha constatato che era disorientato e diffidente verso le persone.

Il primo tentativo di avvicinarlo non è riuscito: il cane ha continuato a spostarsi sulla strada, invadendo entrambe le corsie. Per ridurre i rischi, l’agente ha acceso i dispositivi luminosi dell’auto di servizio e ha rallentato il traffico nei due sensi di marcia.

La fiducia conquistata con le coccole

In seguito, l’animale si è lasciato avvicinare e l’ispettore è riuscito a conquistare la sua fiducia con alcune coccole. In attesa dell’arrivo di un’operatrice del canile comunale, il cucciolo è stato accolto nell’auto di servizio.

La dipendente del canile ha verificato che si trattava di un cucciolo dotato di microchip. Al momento, però, non è stato possibile risalire al proprietario: secondo le prime ipotesi, potrebbe non risiedere a Ferrara. Sono in corso accertamenti per identificarlo.

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