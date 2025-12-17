Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I Carabinieri di Millesimo hanno accertato che una risparmiatrice è stata raggirata con la vendita di gioielli dichiarati come contenenti diamanti naturali, che si sono poi rivelati in parte sintetici o trattati. L’uomo indagato per frode in commercio, titolare di una ditta individuale, è residente in provincia di Salerno. L’episodio, avvenuto tra il 2020 e i mesi successivi, ha avuto come teatro la provincia di Cuneo e ha visto coinvolta una donna di 58 anni. L’indagine è stata resa possibile grazie alla denuncia della vittima, agli accertamenti tecnici dell’Istituto Gemmologico di Genova e all’attività investigativa dei Carabinieri.

Le indagini dei Carabinieri di Millesimo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha preso il via nell’ottobre scorso, quando una donna di 58 anni residente nella provincia di Cuneo ha presentato una denuncia-querela. La donna aveva acquistato, tra novembre 2020 e i mesi successivi, diversi monili in oro con diamanti incastonati, per una cifra complessiva di circa 40.000 euro. Gli acquisti erano stati effettuati tramite il sito internet di un’impresa individuale attiva nel settore orafo, con pagamenti sia tramite bonifici bancari sia in contanti, consegnati tramite corriere.

Gioielli certificati, ma le pietre erano sintetiche

Ogni gioiello era accompagnato da certificazioni di qualità che attestavano la presenza di diamanti naturali. Tuttavia, con il passare del tempo, la risparmiatrice ha iniziato a sospettare della reale autenticità dei preziosi. Ha così deciso di sottoporre i gioielli a una perizia specialistica, affidandosi all’Istituto Gemmologico di Genova. Gli accertamenti tecnici hanno rivelato che non tutte le pietre erano diamanti naturali: alcune risultavano realizzate in laboratorio, altre erano state trattate con la tecnica del fracture filled, che prevede l’infiltrazione di vetro per migliorarne artificialmente l’aspetto.

Il valore reale dei gioielli e la scoperta della truffa

Gli esperti dell’Istituto Gemmologico hanno stimato che il valore reale complessivo dei gioielli fosse di circa 7.000 euro, una cifra ben distante dai 40.000 euro pagati dalla vittima. Gli elementi raccolti hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire l’intera vicenda e di individuare il presunto responsabile: un uomo di 48 anni, cittadino italiano residente in provincia di Salerno, titolare della ditta individuale coinvolta nella vendita.

Il deferimento e le indagini in corso

L’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di frode in commercio. Gli atti dell’indagine sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Cuneo, competente per territorio. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

IPA