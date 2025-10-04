Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia della Polizia Stradale presso l’area di servizio “Rio Ghidone Est”, nel Comune di Fossano. Un uomo di origine bosniaca è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un furgone sospetto: a seguito delle verifiche, sono emersi numerosi precedenti penali e una segnalazione per furto e rapina a suo carico.

Il controllo e la scoperta dei documenti falsi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Mondovì ha effettuato un controllo presso l’area di servizio “Rio Ghidone Est”, situata nel Comune di Fossano. Gli agenti hanno notato un furgone sospetto e hanno deciso di fermarlo per un controllo approfondito. Il conducente ha mostrato una patente di guida bosniaca, ma i poliziotti hanno subito notato delle incongruenze tra i tratti somatici dell’uomo e quelli riportati sul documento.

Accertamenti e identificazione

Gli agenti hanno quindi proceduto a ulteriori accertamenti, utilizzando le banche dati in dotazione alle Forze di Polizia. È stato così possibile verificare che la patente era effettivamente intestata a una persona di nazionalità bosniaca, ma i dati fisici non corrispondevano a quelli del soggetto fermato. Per chiarire la situazione, l’uomo è stato accompagnato presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Cuneo, dove è stato sottoposto a fotosegnalamento.

Identità multiple e precedenti penali

Dall’esito delle operazioni di identificazione è emerso che l’uomo, di 34 anni, aveva dichiarato in passato numerose identità fittizie durante precedenti controlli di polizia. Inoltre, a suo carico risultavano numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, commessi sia nella regione che in altre parti d’Italia.

Ordinanza di custodia cautelare e arresto

Durante le verifiche, gli agenti hanno scoperto che sull’uomo pendeva una segnalazione per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Torino. Il provvedimento era stato disposto per alcuni furti e una rapina avvenuti nel capoluogo piemontese in tempi recenti. Per questo motivo, il soggetto è stato tratto in arresto e condotto presso il Carcere Cerialdo di Cuneo, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Denuncia per clandestinità e false generalità

L’uomo è stato inoltre denunciato per essere clandestino sul territorio nazionale e per aver fornito generalità false nel tentativo di eludere i controlli di polizia.

