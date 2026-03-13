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Un arresto per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale avvenuti presso l’Ospedale di Cuneo nella notte tra martedì e mercoledì. Un giovane, già soccorso dal personale del 118 nei pressi di una discoteca, è stato tratto in arresto dopo aver aggredito sia i sanitari che gli agenti intervenuti, causando anche un’interruzione del servizio di triage. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel comune di Savigliano.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì scorso presso l’Ospedale di Cuneo. Gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa a un paziente in stato di agitazione che aveva appena aggredito il personale medico sanitario.

L’intervento del 118 e il trasporto in ospedale

Prima dell’arrivo in ospedale, il giovane era stato soccorso dal personale medico del 118 nei pressi di una discoteca. Dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato in ambulanza verso il Pronto Soccorso. Durante il tragitto, però, il ragazzo ha improvvisamente aggredito fisicamente i soccorritori, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine una volta giunti in ospedale.

L’arrivo della Polizia e la situazione in ospedale

All’arrivo degli operatori della squadra volanti della Polizia di Stato, il giovane si trovava ancora in uno stato di forte alterazione. Ha continuato a manifestare un comportamento violento, minacciando sia il personale sanitario dell’Ospedale che gli agenti della Polizia. Questa situazione ha causato anche un ritardo nella gestione dei pazienti in attesa del triage, aggravando ulteriormente la situazione all’interno della struttura ospedaliera.

L’arresto e le accuse

Per i fatti accaduti, il giovane è stato tratto in arresto con le accuse di lesioni a personale sanitario, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Dopo l’arresto, è stato custodito presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Al termine dell’udienza, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura dell’arresto e ha disposto per il giovane la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di Savigliano. Inoltre, gli è stato imposto il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 22 alle ore 7.

IPA