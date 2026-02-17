Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sequestro e sanzioni amministrative nei confronti di un autocarro che trasportava a Cuneo alimenti deperibili in condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi e ha portato al sequestro di 98 kg di stoccafisso e 25 kg di mozzarella di bufala DOP, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Controllo della Polizia Stradale: i fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, una pattuglia della Polizia Stradale di Cuneo – Sottosezione di Mondovì ha fermato nei giorni scorsi un autocarro che trasportava diversi alimenti, tra cui frutta secca, pane, pesce, pancetta, carne e formaggi freschi. Durante il controllo, gli agenti hanno riscontrato che il veicolo non era idoneo al trasporto di alimenti deperibili e che i prodotti trasportati non erano conservati alla temperatura prescritta, emanando inoltre un cattivo odore.

Mancanza di certificazione e condizioni igieniche non conformi

Il conducente del mezzo è risultato privo dell’attestazione ATP, il certificato obbligatorio per i veicoli che trasportano alimenti deperibili a temperatura controllata. Questa mancanza ha rappresentato una grave violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare, aggravata dalle condizioni igieniche riscontrate dagli operatori di polizia.

Intervento dell’ASL e accertamenti sulle temperature

A seguito delle irregolarità rilevate, è stato richiesto l’intervento del servizio Igiene dell’A.S.L. CN 1, l’ente preposto a verificare e sanzionare le violazioni in materia di sicurezza alimentare. Il personale dell’ASL ha confermato il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, accertando che la temperatura di trasporto delle mozzarelle di bufala si aggirava tra i 16°C e i 20°C, ben al di sopra dei 4°/8°C previsti dall’etichettatura del prodotto.

Sequestro degli alimenti e sanzioni amministrative

Constatata la cattiva conservazione degli alimenti dovuta al mancato rispetto delle condizioni di temperatura, le autorità hanno proceduto con l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza. Inoltre, è stato disposto il sequestro di 98 kg di stoccafisso e 25 kg di mozzarella di bufala DOP, per un totale di 123 kg di prodotti deperibili sottratti alla distribuzione.

