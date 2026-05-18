Cuneo, scoperti nel covo con l'oro rubato in tre giorni di furti: tre fermati per ricettazione nell’Albese Cinque stranieri fermati nell’Albese per ricettazione e sospetto spaccio: recuperati gioielli rubati durante furti a Cuneo e dintorni.

Cinque individui identificati e numerosi oggetti rubati recuperati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nell’Albese, dove sono stati eseguiti controlli a seguito di segnalazioni su una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I soggetti, di nazionalità rumena e albanese, sono stati fermati per ricettazione dopo il ritrovamento di preziosi risultati provento di furti in abitazione avvenuti a Cuneo e dintorni tra il 3 maggio e il 5 maggio scorsi.

Operazione della Polizia nell’Albese: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella mattinata del 6 maggio la Squadra Mobile della Questura di Cuneo ha dato esecuzione a una serie di servizi mirati all’identificazione degli occupanti di un alloggio situato nell’area dell’Albese. L’intervento è scaturito dalle informazioni fornite da alcuni residenti, che avevano segnalato una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione.

L’irruzione e l’identificazione dei sospetti

All’arrivo degli agenti, gli occupanti dell’alloggio hanno tentato una fuga rocambolesca, ma sono stati prontamente bloccati e identificati. Si tratta di cinque persone, tre uomini e due donne, di nazionalità rumena e albanese. Nei loro confronti sono state eseguite perquisizioni personali e locali, finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Il sequestro di oggetti preziosi e il sospetto di ricettazione

Durante le perquisizioni, oltre a materiale per il confezionamento di stupefacenti destinati al mercato illecito, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato gioielli in oro, orologi di pregio e abbigliamento di marca. Nessuno dei fermati è stato in grado di giustificare il possesso di tali beni né di indicarne la provenienza, facendo così sorgere il sospetto di ricettazione.

Furti in abitazione: la refurtiva riconsegnata ai legittimi proprietari

Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno permesso di stabilire che la maggior parte degli oggetti preziosi era stata sottratta durante diversi furti in abitazione, commessi nelle serate del 3 maggio, 4 maggio e 5 maggio nel centro cittadino di Cuneo e nelle frazioni limitrofe. I furti sono stati realizzati con modalità simili: effrazione degli infissi posti sul retro delle abitazioni, spesso in orario serale e talvolta anche in presenza dei proprietari all’interno delle case. Grazie a mirati accertamenti, la Polizia è riuscita a risalire ai legittimi proprietari dei beni, che avevano già denunciato il furto.

Provvedimenti e misure cautelari

Al termine delle indagini, tre dei cinque soggetti sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per ricettazione. Il Tribunale di Asti ha convalidato il provvedimento, disponendo per i tre cittadini stranieri le misure cautelari della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel Comune di Roma, città di provenienza degli stessi. Una delle due donne rumene è stata denunciata per il medesimo reato, poiché trovata in possesso di un bracciale appartenente a una delle vittime, che ne aveva già denunciato il furto.

Indagini ancora in corso

Le indagini proseguono per verificare il coinvolgimento diretto degli indagati nella materiale esecuzione dei furti in abitazione, in particolare da parte dei tre uomini sottoposti a fermo. Il recupero di buona parte della refurtiva e l’esecuzione dei provvedimenti pre-cautelari testimoniano l’impegno costante della Questura di Cuneo nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, offrendo una risposta pronta ed efficace alle segnalazioni dei cittadini.

IPA