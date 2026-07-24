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Un arresto e ingenti sequestri di droga e denaro tra Cuneo, Bra e Asti. Un cittadino albanese è stato arrestato per traffico di droga dopo un’indagine che ha portato al sequestro di oltre 11 chili di cocaina e 15.000 euro in contanti. L’operazione è stata resa possibile anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini, raccolte tramite l’app YOUPOL.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 14 luglio la Squadra Mobile della Questura di Cuneo ha dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. di Asti, nei confronti di un cittadino albanese. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, era attivo nel territorio di Bra e gravemente indiziato di traffico di droga.

Il sequestro di cocaina e denaro

L’indagine ha permesso di sequestrare oltre 11 chili di cocaina ad alto grado di purezza, equivalenti a circa 55.000 dosi medie, per un valore stimato sul mercato illecito di circa quattro milioni di euro. Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno trovato e sequestrato denaro contante per oltre 15.000 euro. Il sequestro più consistente ha riguardato oltre otto chili di cocaina, ceduti dall’arrestato a un altro indagato che avrebbe dovuto occuparsi della vendita al dettaglio.

Un’indagine partita dalle segnalazioni dei cittadini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è nata dalle numerose segnalazioni ricevute dalla cittadinanza, anche tramite l’app YOUPOL. Le informazioni raccolte hanno permesso agli agenti della Sezione Antidroga di avviare un’indagine approfondita, utilizzando sia strumenti tecnologici sia metodi tradizionali. Complessivamente sono 5 gli indagati coinvolti nell’operazione.

Il sodalizio criminale e le modalità operative

Le indagini hanno ricostruito l’attività di un gruppo criminale composto da cittadini albanesi, ben inseriti nel mercato degli stupefacenti. Il sodalizio si occupava sia dell’approvvigionamento all’ingrosso sia della vendita al dettaglio della cocaina. Gli spacciatori contattavano direttamente i clienti tramite app di messaggistica, informandoli dell’arrivo di nuovi carichi di droga. Un singolo spacciatore arrivava a vendere oltre 300 dosi di stupefacenti in una settimana, dimostrando un’elevata capacità organizzativa e una totale noncuranza per la salute dei consumatori.

Mezzi e strategie per eludere i controlli

Per trasportare la droga, gli indagati utilizzavano veicoli modificati con doppi fondi, appositamente realizzati per occultare gli stupefacenti e rendere più difficili i controlli da parte della Polizia. La loro capacità di spostarsi rapidamente tra le province del nord Italia complicava ulteriormente il lavoro degli investigatori.

IPA