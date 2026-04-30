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Fermato un autista professionale sulla SP662 in provincia di Cuneo per guida in stato di ebbrezza e altre violazioni al Codice della Strada. L’uomo, trovato con patente scaduta e senza carta tachigrafica, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e segnalato alla Prefettura per la sospensione della patente.

Controllo della Polizia Stradale sulla SP662

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Cuneo – Sottosezione di Bra – ha effettuato un servizio di vigilanza sulla SP662, in direzione Marene. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato un complesso veicolare che procedeva con un’andatura incerta, destando sospetti sulla condizione del conducente e sulla sicurezza della circolazione.

Fermato un autoarticolato: conducente in stato di ebbrezza

Gli operatori hanno prontamente raggiunto e fermato l’autoarticolato, intervenendo per prevenire possibili rischi per gli altri utenti della strada, considerata anche la notevole dimensione del mezzo. A bordo del trattore stradale si trovava un uomo che, da subito, ha mostrato evidenti segni di alterazione psicofisica. Gli agenti hanno quindi sottoposto il conducente ad accertamento etilometrico, che ha confermato un tasso alcolemico di 0,87 g/l, superiore ai limiti consentiti dalla legge per chi guida mezzi pesanti.

Patente scaduta e assenza della carta tachigrafica

Durante le verifiche, il conducente è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Cuneo per ulteriori accertamenti sulla sua identità. È emerso che l’uomo era in possesso di una patente di guida ormai scaduta e, in qualità di autista professionale, risultava anche sprovvisto della prescritta carta tachigrafica, documento fondamentale per il controllo dei tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori.

Contestazioni e provvedimenti per le violazioni

Le irregolarità riscontrate hanno portato gli agenti a elevare contestazioni sia nei confronti del conducente sia dell’impresa di autotrasporto proprietaria del veicolo. Le sanzioni hanno riguardato il mancato rispetto dei tempi di lavoro giornalieri, in violazione delle norme previste dal Codice della Strada, a tutela della sicurezza di tutti gli utenti.

Deferimento all’Autorità Giudiziaria e segnalazione alla Prefettura

Al termine degli accertamenti, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura di Cuneo per l’adozione dei provvedimenti di sospensione della patente di guida.

IPA