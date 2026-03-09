Cuore bruciato, all'ospedale San Maurizio di Bolzano acqua inutilizzabile per il ghiaccio "per germi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Emergono nuovi dettagli sul caso del piccolo Domenico, il bambino morto dopo il trapianto di cuore “bruciato“. Alcuni dipendenti dell’ospedale San Maurizio di Bolzano hanno raccontato in un servizio televisivo che dopo la tragedia sono stati introdotti protocolli e cartelli di sicurezza per il ghiaccio secco che prima non esistevano. Emergono anche dubbi sulla qualità dell’acqua, motivo per il quale non sarebbe stato usato ghiaccio normale.

Cuore Bruciato, la questione del ghiaccio

Il caso del bimbo con il “cuore bruciato“, legato all’utilizzo di ghiaccio secco durante il trapianto, vede nuovi elementi emergere da un servizio televisivo a firma Federico Marconi, andato in onda durante la trasmissione “Lo Stato delle Cose”.

Il reportage ha raccolto le testimonianze di alcuni dipendenti dell’ospedale San Maurizio di Bolzano, che hanno chiesto l’anonimato e che descrivono una situazione di sicurezza e procedure interne molto diversa da quella mostrata dopo l’incidente.

I protocolli al San Maurizio di Bolzano

Secondo quanto raccontato nel servizio, il contenitore del ghiaccio secco che inizialmente si trovava all’interno dell’officina dell’ospedale sarebbe stato successivamente spostato all’esterno dell’edificio. Il motivo indicato sarebbe proprio la pericolosità del materiale.

Il ghiaccio secco, infatti, è costituito da anidride carbonica allo stato solido, e quando sublima libera gas che può ridurre la quantità di ossigeno nell’aria, diventando potenzialmente pericoloso in ambienti chiusi.

Nel luogo in cui il materiale viene ora conservato sono stati installati nuovi cartelli di sicurezza e l’obbligo di utilizzare guanti protettivi durante il prelievo. Inoltre sarebbe stata introdotta una procedura operativa con registro delle persone che ritirano il ghiaccio secco.

Secondo i dipendenti intervistati nel servizio televisivo, queste misure non sarebbero state presenti nei mesi precedenti. “Non c’era nessun protocollo e nessuna indicazione sui guanti”, raccontano. Le nuove regole sarebbero state introdotte solo dopo la tragedia.

Il ghiaccio “normale” e i problemi dell’acqua

Un altro elemento emerso nel reportage riguarda la disponibilità di ghiaccio d’acqua tradizionale all’interno dell’ospedale. Secondo le testimonianze, nella struttura esistono macchine collegate alla rete idrica che producono ghiaccio normale.

Questo significa che, se fosse stato richiesto semplice ghiaccio d’acqua, sarebbe stato possibile ottenerlo direttamente all’interno dell’ospedale. Tuttavia, secondo chi ha lavorato in sala operatoria, la richiesta avrebbe riguardato proprio il ghiaccio secco.

Alcuni operatori spiegano che, se avessero saputo che serviva ghiaccio normale, “si sarebbero allarmati”. Il motivo sarebbe legato alla qualità dell’acqua della rete interna, considerata “molto bassa”. Secondo le testimonianze raccolte dal programma, l’acqua sarebbe “praticamente imbevibile”.

Il problema, secondo quanto emerso dal servizio, potrebbe essere collegato anche alla presenza in passato di batteri come la legionella nell’impianto idrico dell’ospedale, un fatto descritto come “noto”.

Il clima di paura tra i lavoratori

Il reportage affronta anche il tema delle condizioni di lavoro e del clima interno alla struttura. I dipendenti che hanno accettato di parlare con la trasmissione in anonimato hanno spiegato che molti lavoratori eviterebbero di denunciare criticità per timore di conseguenze sul posto di lavoro.

“Le ritorsioni lavorative possono diventare pesanti” afferma un dipendente, lasciando intendere che la paura possa scoraggiare segnalazioni ufficiali di problemi.