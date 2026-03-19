Cuore bruciato, appello di Patrizia Mercolino per le altre mamme che "non dovranno soffrire come me"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Patrizia Mercolino non sa, non può rassegnarsi. La morte di suo figlio Domenico Caliendo per un trapianto con cuore bruciato poteva essere evitata. “Se vado avanti e avrò giustizia per Domenico allora sì, forse altre mamme non dovranno soffrire come sto soffrendo io”, ha dichiarato. Stanca, distrutta, ma determinata: la madre del bambino deceduto quasi un mese fa non ha alcuna intenzione di fermarsi finché i responsabili non pagheranno per gli errori e i silenzi che hanno condannato suo figlio.

Le parole della madre del piccolo Domenico Caliendo

Ascoltata in Procura, Patrizia Mercolino torna a chiedere giustizia e punta il dito contro quella che definisce una gestione opaca della vicenda: “Sono stati commessi tanti errori prima, durante e dopo il trapianto”.

In un’intervista a La Repubblica, la donna ha ribadito di aver finalmente messo nero su bianco davanti ai pm tutto ciò che aveva dichiarato ai media nelle settimane precedenti.

ANSA

Domenico poteva essere salvato. Non una volta sola, ma più di una. Sono stati commessi tanti errori, prima, durante e dopo il trapianto. Ed è questo ciò che mi fa più male. Io chiedo solo giustizia per mio figlio. Sono altri a dover accertare le responsabilità, a me interessa soltanto che chi ha sbagliato paghi.

Patrizia è visibilmente provata. “Il dolore mi ha fatto correre come un treno. Ora avrei bisogno di rallentare, ma vado avanti. Anche perché, appena mi fermo, il dolore mi assale”.

La vicinanza delle persone e la fondazione intitolata al figlio

Il giorno che otterrà giustizia per la tragedia capitata al figlio, a Patrizia Mercolino basterà. “Non dirò niente, non darò giudizi. Li guarderò solo negli occhi“.

Nella consapevolezza che nulla cancellerà il dolore per la perdita di Domenico, né l’amarezza per “tutti quei silenzi” e “per aver nascosto tutto quello che era successo”, la donna racconta di aver trovato un minimo di sollievo nelle manifestazioni di affetto e vicinanza da parte di tantissime persone.

Ad averla commossa sono in particolare “i messaggi di tanti bambini. Ancora oggi, nella cassetta, trovo lettere, disegni, ritratti dedicati a mio figlio”. E ovviamente c’è la forza che scaturisce dall’imminente istituzione della fondazione intitolata a Domenico Caliendo.

“Ci tengo moltissimo, perché voglio portare avanti il nome di mio figlio”, ha detto Patrizia. “La sua storia è entrata nel cuore di tutti e io desidero aiutare altri bambini affinché quello che è successo a noi non accada più”.

In programma ci sono già diversi eventi “nelle scuole e in piazza ad aiutare i più bisognosi”. “Non sarò sola, perché porterò Domenico con me”, ha proseguito la donna.