Cuore bruciato arrivato "in un blocco di ghiaccio e usato lo stesso", gli errori sul trapianto del bimbo

Quando il team di cardiochirurgia del Monaldi ha aperto il contenitore per il trasporto del cuore destinato a Domenico, l’organo era “in un blocco di ghiaccio“. Ma a quel punto non si poteva più tornare indietro. Iniziano via via ad emergere i dettagli dell’indagine interna compiuta dall’ospedale napoletano sul caso del bimbo di due anni di Nola, dalle modalità di conservazione a quello che è successo in sala operatoria.

L’indagine interna del Monaldi

Mentre un Comitato di esperti ha stabilito che il piccolo Domenico non potrebbe sopravvivere a un nuovo trapianto, i verbali dell’inchiesta interna del Monaldi ripercorrono le fasi che hanno portato a “bruciare” il cuore trasportato dall’ospedale di Bolzano a Napoli.

Lo stesso obiettivo della procura campana, che ha iscritto sei tra medici e infermieri del registro degli indagati con ipotesi di reato, al momento, di lesioni colpose gravissime.

Il trasporto del cuore “bruciato”

Nei passaggi dell’indagine interna effettuata dall’azienda ospedaliera, riportati da Repubblica, si ricostruisce passo dopo passo la vicenda, a partire dall’arrivo dell’equipe del Monaldi a Bolzano, per prelevare il cuore destinato a Domenico.

Secondo quanto scritto dalla dottoressa Gabriella Farina, dopo le operazioni di espianto dell’organo, dato che il ghiaccio portato da Napoli non sarebbe stato sufficiente, avrebbe chiesto “al personale di sala di integrare il ghiaccio mancante fino alla copertura completa del contenitore con il cuore espiantato”.

“Uno dei membri di sala operatoria ha provveduto a versare nel contenitore, da un altro recipiente, cioè che sembrava del normale ghiaccio tritato mentre eravamo ancora bardati sterilmente” scrive il collega Vincenzo Pagano.

Come si scoprirà in seguito, quel ghiaccio non era “normale”, ma ghiaccio secco, che può portare la temperatura fino a -80 gradi, mentre il cuore andrebbe conservato a 4 gradi centigradi.

La scoperta dopo l’espianto del cuore del bimbo

La ricostruzione ruota poi attorno a un altro punto cruciale della vicenda: quanto avvenuto all’interno della sala operatoria nel corso del trapianto al piccolo Domenico, dove, secondo quanto si legge dai verbali, ci sarebbe stato un “deficit comunicativo procedurale“.

Prima di scoprire che il cuore fosse “bruciato”, il primario di cardiochirurgia, Guido Oppido, ritenendo di aver avuto il via libera dal resto dei componenti dell’équipe, aveva espiantato l’organo dal bimbo di due anni.

“Alle 14.30 l’équipe dell’espianto giungeva in sala con il contenitore termico. Veniva richiesta conferma della presenza dell’organo e della corretta esecuzione delle procedure di conservazione. Ottenuta conferma che tutto fosse conforme, si procedeva alla cardiectomia del cuore del ricevente” scrive Oppido.

Un assenso che però non sarebbe stato dato in maniera “esplicita” da nessuno “degli operatori presenti in sala operatoria, cioè cardiochirurghi, coordinatore infermieristico, tecnico perfusionista, infermieri”, secondo quanto dichiarato dagli altri membri del team.

“All’apertura del contenitore termico risultava impossibile estrarre il secchiello contenente il cuore, completamente inglobato in un blocco di ghiaccio” si legge ancora in uno stralcio dei verbali.

A quel punto, di fronte alla drammatica sorpresa, non era più possibile restituire al bambino l’organo espiantato e “nonostante il forte sospetto di un grave danno da congelamento dell’organo, in assenza di alternative”, veniva impiantato il cuore bruciato.