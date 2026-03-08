Cuore bruciato, avvocato Petruzzi annuncia un altro caso di morte post-trapianto: "Stessa box e anomalie"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Potrebbe esserci un altro caso simile a quello del piccolo Domenico, il bimbo a cui è stato trapiantato un cuore bruciato. L’avvocato della madre del bambino, Francesco Petruzzi, ha fatto sapere che un’altra famiglia si è rivolta al suo studio legale per un trapianto di cuore con esito negativo.

L’avvocato Petruzzi e il secondo caso

Come riporta il Corriere della Sera, l’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta Patrizia e Antonio, i genitori del bambino di due anni e cinque mesi morto dopo essere stato due mesi in coma farmacologico in seguito ad un trapianto di cuore fallito, ha detto che “un’altra famiglia si è rivolta al mio studio legale per un altro trapianto di cuore con esito negativo”.

Nel secondo caso, il trapianto di cuore pediatrico si è concluso in maniera nefasta per una crisi di rigetto incorsa in una seconda fase.

ANSA

“Anche in questo caso, durante i primi colloqui mi hanno riferito comportamenti anomali da parte di alcuni medici”, ha spiegato il legale.

La paziente è morta cinque anni fa, i dubbi ai familiari sul suo decesso sono venuti dopo le prime rivelazione sul caso di Domenico Caliendo.

Domenico è morto quindici giorni fa dopo aver trascorso due mesi in coma farmacologico in seguito ad un trapianto di cuore fallito eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre.

Sulla vicenda sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli e delegate ai carabinieri del Nas.

L’uso dello stesso box-frigo

Per il trasporto dell’organo da trapiantare alla bambina nel 2021 sarebbe stato usato praticamente lo stesso box-frigo di vecchia generazione, al centro dell’inchiesta del caso di Domenico.

Il dettaglio sarebbe confermato da un filmato girato all’esterno della sala operatoria in quelle ore concitate.

“Era lo stesso modello di quello utilizzato per Domenico — ha confermato l’avvocato Petruzzi — nonostante le linee guida del Centro nazionale trapianti prevedano quelli con termostato già dal 2018″.

La convenzione tra Monaldi e Bambino Gesù

Intanto, l’ospedale Monaldi ha comunicato l’avvio di una convenzione siglata tra l’Azienda ospedaliera dei Colli e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Una équipe altamente specializzata del Bambino Gesù opererà stabilmente a Napoli per i prossimi tre mesi.

Saranno distaccati all’ospedale campano quattro professionisti: un cardiochirurgo, un anestesista, un infermiere ferrista e un perfusionista, figure fondamentali per garantire la gestione dei casi più complessi e delle procedure cardiochirurgiche più avanzate.

Nel frattempo sono stati sospesi due cardiochirurghi indagati, Guido Oppido e Gabriella Farina.