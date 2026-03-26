Cuore bruciato, caposala del Monaldi parla della "situazione di panico" alla scoperta dell'organo congelato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una “situazione di panico” in sala operatoria e una sequenza temporale ancora tutta da chiarire. Sono questi gli elementi centrali del verbale del caposala Francesco Farinaceo, coordinatore infermieristico della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi, ascoltato come testimone nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il “bambino dal cuore bruciato“, morto dopo il trapianto.

Cuore bruciato, la ricostruzione del caposala

Farinaceo, con sedici anni di esperienza nel reparto, ha ricostruito davanti ai magistrati i momenti drammatici di quella mattina del 23 dicembre.

“Ho preso il bambino dalle braccia della madre. Purtroppo non sono riuscito a restituirglielo”, ha dichiarato, esprimendo dolore e sollievo per essere stato finalmente ascoltato dagli inquirenti. La sua testimonianza viene riportata dalla pagina napoletana di Repubblica.

ANSA

Uno degli aspetti più delicati dell’indagine riguarda una presunta discrepanza negli orari registrati durante l’intervento. Secondo quanto riferito dal caposala, il clampaggio dell’aorta sarebbe avvenuto alle 14:18, quando il cuore da trapiantare non era ancora arrivato in sala operatoria.

Ma questa versione contrasta con il referto ufficiale in cui si indica una coincidenza tra il clampaggio e l’arrivo dell’équipe da Bolzano. Questo scarto temporale di circa dodici minuti è al centro dell’ipotesi di falso contestata ai medici coinvolti.

L’arrivo del cuore e la scoperta del ghiaccio

Farinaceo ha raccontato di essersi precipitato al piano terra per recuperare il contenitore con l’organo appena arrivato. Guardai l’orologio, erano circa le 14:30“. E fu proprio il caposala ad aprire il box: “Erano circa le 14:38, erano passati circa venti minuti dal clampaggio. Mi accorsi che c’era qualcosa di strano. Si era creato un blocco di ghiaccio“.

Da quel momento, secondo la testimonianza, “si è creata una situazione di panico”. Il cestello contenente il cuore sarebbe stato estratto solo dopo almeno quindici minuti, con l’organo ancora parzialmente congelato.

Il primario avrebbe quindi tentato di scongelare il cuore prima di procedere con l’impianto. Sempre secondo il racconto del caposala, l’organo non era completamente recuperato: “Tuttavia era ancora parzialmente congelato”. Tanto che il primario avrebbe esclamato: “Cosa volete scommettere, non farà neanche un battito“. L’intervento si concluse alle 21:30. “Eravamo devastati”, ha commentato Farinaceo.

Farinaceo ha consegnato agli inquirenti la foto di un cuore su un tavolo operatorio delle ore 14:34.

Presunte pressioni al Monaldi

L’uomo ha inoltre rivelato di avere appreso da due membri dello staff, una perfusionista e un’infermiera, di presunte “pressioni” esercitate dal primario Oppido nei loro confronti al fine di indurle ad ammettere un errore nell’annotazione dell’orario delle 14:18. La medesima circostanza, ricostruisce Repubblica, è stata riferita da entrambe le testimoni anche ai pm.

Audio registrato durante riunione all’ospedale Monaldi

Il racconto di Farinaceo è proseguito con la riunione del 16 febbraio indetta da Oppido. Con il caso “cuore bruciato” ormai scoppiato e i nervi a fior di pelle tra i corridoi dell’ospedale, qualcuno scelse di registrare la riunione. Quel file audio è stato consegnato ai magistrati dal testimone. Le indagini sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino dal cuore bruciato, proseguono.