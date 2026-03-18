Cuore bruciato, cardiochirurgo Guido Oppido indagato per falso nella cartella clinica di Domenico Caliendo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le indagini sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Il 18 marzo Guido Oppido e Emma Bergonzoni, cardiochirurghi della struttura sanitaria partenopea che facevano parte dell’equipe che si è occupata dell’operazione, sono stati iscritti nel registro degli indagati anche per falso nella cartella clinica. La Procura di Napoli ha, inoltre, chiesto al gip di emettere la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio per i due medici.

Bimbo col cuore bruciato, l’inchiesta

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sarebbero sette gli indagati per l’accusa di omicidio colposo.

Guido Oppido e Emma Bergonzoni, gli unici indagati anche per falso nella cartella clinica, dovrebbero sostenere un interrogatorio preventivo entro fine mese.

Secondo le indagini, ci sarebbero delle anomalie nella compilazione della cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo operato al cuore e deceduto il 21 febbraio.

L’accusa arriverebbe dopo le testimonianze e la documentazione acquisita dai carabinieri del Nas di Napoli.

Perché Guido Oppido è stato indagato

Il Corriere del Mezzogiorno evidenzia come, secondo quanto emerso dalle indagini, la contestazione riguarderebbe cosa è accaduto in quei famosi dodici minuti al centro dell’inchiesta.

Si tratta del lasso di tempo tra la manovra di clampaggio che avrebbe portato all’espianto del cuore e l’arrivo del nuovo organo, noto come il cuore bruciato.

Gli orari delle due manovre, secondo le testimonianze, sarebbero sfalsati mentre sulla cartella clinica risulterebbero coincidenti.

Le 14.18 sarebbe stato l’orario del clampaggio.

Invece, il cuore del donatore sarebbe arrivato alle 14.30.

Sequestrato un altro cellulare

Sarebbe, inoltre, stato sequestrato anche un altro cellulare appartenente alla seconda perfusionista.

La professionista avrebbe registrato video e scattato foto durante l’intervento.

La donna sarebbe stata ascoltata come persona informata sui fatti ma non risulterebbe indagata.

La posizione del Monaldi

La manager Anna Iervolino, direttrice generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli, ha respinto l’ipotesi di dimissioni.

Come riporta Il Mattino, si sentirebbe tradita dal primario Guido Oppido.

“È preciso dovere deontologico di un medico informare correttamente i familiari dei pazienti. Da quel che è emerso finora, questo dovere non è stato adempiuto e anche per questo è stata disposta la sospensione”, le parole della dottoressa.