Cuore bruciato, cos'è il Berlin Heart che poteva salvare Domenico Caliendo: pm indagano sul mancato utilizzo
Nel caso del bimbo col cuore bruciato si indaga anche sul mancato utilizzo del Berlin Heart
Il piccolo Domenico Caliendo si poteva salvare anche dopo il trapianto del cuore bruciato? È quanto vogliono capire gli inquirenti che indagano sul caso del bimbo morto all’ospedale Monaldi di Napoli. I pm hanno disposto accertamenti sul mancato utilizzo del Berlin Heart, una sorta di cuore artificiale che viene impiegato come supporto temporaneo in un paziente in lista di attesa per il trapianto.
- Bimbo dal cuore bruciato, le indagini
- Cos'è il Berlin Heart
- Il mancato utilizzo del cuore artificiale
Bimbo dal cuore bruciato, le indagini
I magistrati della procura di Napoli che indagano sulla morte del piccolo Domenico Caliendo sono al lavoro anche per verificare se “eventuali condotte alternative” avrebbero potuto salvare la vita del bimbo.
In particolare i pm hanno disposto accertamenti sul mancato utilizzo del cosiddetto Berlin Heart, un cuore artificiale temporaneo che forse avrebbe potuto garantire al bimbo un’assistenza prolungata.
Cos’è il Berlin Heart
Il Berlin Heart è una sorta di cuore artificiale, un dispositivo di assistenza ventricolare (VAD) che viene impiegato nei pazienti con scompenso cardiaco avanzato e in attesa di trapianto di cuore.
Il VAD (dall’inglese Ventricular Assist Device) viene spesso chiamato Berlin Heart, dal nome dell’azienda tedesca che lo produce.
Si tratta di un sistema meccanico extracorporeo, un ventricolo di silicone che pompa sangue dall’esterno, imitando il lavoro che fa il cuore.
Viene impiegato come supporto temporaneo per la sopravvivenza nei pazienti in lista di attesa per il trapianto di cuore.
Il mancato utilizzo del cuore artificiale
Come riporta Repubblica, la procura chiederà alla direzione dell’Azienda dei Colli tutta la documentazione relativa al Berlin Heart, già usato in passato al Monaldi, in particolare protocolli operativi e linee guida.
Subito dopo l’impianto del cuore bruciato, gravemente danneggiato dal ghiaccio secco usato per il trasporto, il bimbo venne inserito di nuovo nella lista d’attesa per il trapianto.
E collegato all’Ecmo, il macchinario per la circolazione extracorporea che lo ha tenuto in vita fino al 21 febbraio.
Secondo diversi esperti, c’era la possibilità di trasferire il piccolo dall’Ecmo al Berlin Heart. Una tecnica che però non è priva di rischi e controindicazioni.
Il suo impiego espone infatti al rischio di poter sviluppare infezioni gravi, e il piccolo Domenico era immunodepresso.
Spetterà ora al collegio di esperti nominato per l’incidente probatorio chiarire questi aspetti della vicenda.