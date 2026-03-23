Cuore bruciato, dubbi sulle notizie alla Regione Campania dopo trapianto fallito: "Sapevano ufficiosamente"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sul caso del “cuore bruciato” emergono dubbi sulla gestione delle comunicazioni in Campania. Secondo la ricostruzione televisiva de “Lo Stato delle Cose”, la Regione sarebbe stata informata ufficiosamente già a gennaio, ma i vertici avrebbero saputo solo in seguito. Resta il nodo su chi fosse realmente a conoscenza dei fatti.

Cuore bruciato, chi sapeva?

Il caso di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di “cuore bruciato” resta al centro del dibattito pubblico, con nuovi interrogativi sulla gestione delle comunicazioni istituzionali dopo quanto accaduto all’ospedale Monaldi di Napoli.

Durante la trasmissione “Lo Stato delle Cose”, condotta da Massimo Giletti, è emersa una ricostruzione dettagliata che mette in discussione la versione ufficiale fornita fino a questo momento dalle istituzioni.

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Il nodo riguarda la dichiarazione del governatore Roberto Fico, il quale aveva sostenuto di aver appreso dell’accaduto solo dai media, quando il caso era ormai esploso. La tesi della trasmissione è che la macchina sanitaria regionale possa aver avuto conoscenza dei fatti molto prima, in realtà, almeno a livello ufficioso.

Il cuore da Bolzano e la mancata comunicazione

Secondo quanto riferito alla trasmissione da una fonte interna alla sanità campana, il fatto che il cuore sia arrivato da Bolzano compromesso è un evento che, in condizioni normali, avrebbe dovuto essere segnalato come criticità rilevante.

Al contrario, però, la classificazione utilizzata sarebbe stata quella standard di “PNF” (primary non function), senza indicare esplicitamente l’evento avverso. “Non hanno comunicato nulla”, sostiene la fonte, sottolineando come il sistema abbia seguito una procedura formale che non descriveva realmente quanto successo in sala operatoria.

Le tappe: dal trapianto fino al 4 febbraio

La cronologia dei fatti è uno degli elementi più significativi. Il 31 dicembre era stata richiesta una relazione scritta ai responsabili coinvolti, Guido Oppido e Marisa De Feo, ma il documento sarebbe arrivato solo l’8 gennaio.

Il giorno successivo, il 9 gennaio, veniva avviato un audit con la nomina di una commissione e la richiesta al Centro Regionale Trapianti di designare un proprio rappresentante. Il passaggio è cruciale: secondo la ricostruzione, già a quella data il Centro Trapianti era a conoscenza della gravità dell’evento.

Il ruolo di Iervolino e Postiglione

In seguito la direttrice generale, la dottoressa Iervolino, ha dichiarato di aver informato ufficialmente il dottor Postiglione, il direttore generale per la Tutela della Salute, il 29 gennaio.

Il 4 febbraio è la data dell’atto formale: una delibera urgente di sospensione dell’attività, inviata al Centro Regionale Trapianti e alla Regione Campania, con riferimento a un “evento di particolare gravità”.

Secondo quanto affermato dalla fonte sanitaria al programma, esponenti del Centro Trapianti avrebbero contattato telefonicamente il dottor Postiglione già prima di questa data. Tuttavia, interpellato direttamente, il dirigente (andato in pensione il 6 febbraio) non ha fornito risposte su quando sia stato informato.

Resta quindi aperta la domanda centrale: il presidente Fico è stato informato per tempo? E se non lo è stato, chi ha omesso di comunicare un evento così grave? Il quadro che emergerebbe è quello di una possibile conoscenza “ufficiosa” del caso, diffusa già a inizio gennaio, a fronte di una comunicazione ufficiale arrivata solo settimane dopo. Una discrepanza che potrebbe rivelare criticità profonde nella gestione delle informazioni sanitarie.