Cuore bruciato, fondazione Domenico Caliendo ha primo cliente con caso di morte per "batterio nosocomiale"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La fondazione “Domenico Caliendo”, nata dopo la morte del bimbo con il “cuore bruciato“, ha il suo primo cliente. Si tratta di una madre che ha perso la figlia nel 2023, dopo che alla bimba era stato effettuato un trapianto nel 2021 all’ospedale Monaldi di Napoli. Lo stesso che ha avuto in cura il piccolo Domenico. Secondo il legale della donna, solo nelle scorse ore, quando cioè è stata chiesta ed esaminata la cartella clinica della bimba defunta, si è scoperta la reale causa del decesso.

Bimbo con il “cuore bruciato”: la fondazione “Domenico Caliendo” ha il primo cliente

La storia è stata approfondita nel programma di Rai 1 Storie Italiane. La conduttrice Eleonora Daniele, nell’introdurre la vicenda, ha premesso che al momento non è ancora chiaro cosa ci sia di simile rispetto ad altri casi. Tutto è iniziato da un trapianto avvenuto nel 2021 all’ospedale Monaldi di Napoli.

L’operazione sembrò avere avuto buon esito. Purtroppo, però, dopo poche settimane la situazione si complicò.

ANSA

“Ho perso mia figlia il 27 marzo 2023, dopo quasi due anni dal trapianto del 26 agosto 2021. Il trapianto, di per sé, era andato benissimo”, ha esordito la madre della vittima raggiunta dalla trasmissione Rai.

“Dopo neanche un mese – ha aggiunto – eravamo già tornati a casa e ci siamo rimasti per una ventina di giorni. Poi mia figlia ha continuato a essere ricoverata quasi sempre: ogni mese tornavamo in ospedale, tra tante infezioni“.

“A casa – ha proseguito – la tenevo completamente protetta: mascherina, camici sterili monouso, cuffie. La nostra casa era diventata come una sala operatoria. Era pesante, ma ci eravamo abituati”.

Spazio poi alla versione sul comportamento avuto dai medici: “Ho chiesto più volte ai medici di essere più sinceri, più diretti, per capire se mia figlia sarebbe tornata a casa oppure no. Mi hanno sempre assicurato di sì, ma la chiarezza non c’è mai stata. Questa vaghezza ci ha allontanati: non c’era una comunicazione chiara da parte dell’intera équipe”.

“Non avevamo mai richiesto la cartella clinica. Poi, dopo quasi due anni di ospedale, tra sofferenze e continui ricoveri, abbiamo deciso di farlo. I dubbi che avevamo sono riaffiorati, anche alla luce di altri casi simili. Ora mi sto facendo molte domande”, ha concluso la madre.

L’avvocato della madre della bimba defunta: “Emersa chiaramente la causa della morte”

In studio a Storie Italiane è poi intervenuto l’avvocato che assiste la madre della piccola deceduta.

“Ci sono novità – ha esordito – la cartella clinica è ancora in fase di studio, ma abbiamo già verificato alcuni elementi importanti. La bambina era entrata in ospedale con un virus, nello specifico l’herpes. Quando il virus si era negativizzato, è subentrato un batterio nosocomiale che si è rivelato fatale”.

“Annuncio qui, per la prima volta, che la Fondazione “Domenico Caliendo” patrocinerà la richiesta di risarcimento danni per questa famiglia”, ha inoltre fatto sapere il legale che è poi tornato a parlare della cartella clinica della vittima: “Emerge chiaramente che la causa della morte è di natura batteriologica. In casi come questo, la documentazione è talmente evidente che non è nemmeno necessaria un’autopsia per accertare le responsabilità”.

I sospetti della famiglia

Secondo l’avvocato, “la cosa grave è che, secondo quanto riferito, alla madre non è mai stato comunicato che fosse presente un’infezione batterica”.

“La famiglia, insospettita da altri casi simili, ha quindi richiesto la cartella clinica solo recentemente, scoprendo il possibile motivo del decesso a distanza di anni dal trapianto del 2021″, ha concluso il legale.