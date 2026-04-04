Cuore bruciato, il chirurgo Oppido querelato dalla famiglia Caliendo dopo le dichiarazioni rilasciate in Tv

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il cardiochirurgo Guido Oppido, il medico che ha operato al Monaldi di Napoli il bambino con “il cuore bruciato“, ha dichiarato ai microfoni della trasmissione Mi manda Raitre di aver “detto tutto fin dall’inizio” alla famiglia di Domenico Caliendo. Esternazioni che hanno colpito i cari della vittima, i quali hanno invece sempre sostenuto di non essere stati informati tempestivamente sulla reale situazione clinica del piccolo. Dopo quanto riferito da Oppido, il legale della famiglia Caliendo ha fatto sapere che querelerà il chirurgo.

Cuore bruciato, Guido Oppido verrà querelato dalla famiglia Caliendo

“Abbiamo detto tutto dall’inizio. Al momento preferisco dare il mio contributo in tribunale, poi parlerò anche con i giornalisti”, ha dichiarato Oppido.

L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino deceduto, ha reagito in modo duro alle esternazioni del medico: “Adesso quereliamo Guido Oppido per false dichiarazioni”.

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Il legale, passata qualche ora dalla messa in onda del programma Rai, come riportato dal Corriere della Sera, ha sottolineato nuovamente che la famiglia Caliendo ha intenzione di agire per vie legali.

“Voglio annunciare che martedì prossimo – ha spiegato Petruzzi – depositerò una querela per diffamazione a mezzo stampa in modo tale da chiarire, una volta per tutte, il perimetro di alcune circostanze, che erano attinenti direttamente alla sfera deontologica e civile e che ora invece dovranno fare parte di un autonomo procedimento penale”.

“Il dottore Guido Oppido – ha aggiunto l’avvocato – sarà anche libero di diffamare la perfusionista e l’anestesista della sua equipe asserendo che le cartelle anestesiologica e della circolazione extracorporea contengano dati alterati, ma di certo non gli consentirò di diffamare la mia assistita, Patrizia Mercolino, asserendo che ha reso false dichiarazioni ai magistrati dicendo che la famiglia era stata informata su tutto”.

La versione di Patrizia Mercolino

Secondo la versione di Patrizia Mercolino, dopo l’intervento chirurgico del 23 dicembre scorso, quello del trapianto del “cuore bruciato”, solo la dottoressa Gabriella Farina l’aveva messa al corrente che “il cuore non era ripartito”, senza però riferire i motivi.

Tutto ciò che è emerso successivamente, sempre secondo il racconto della signora Mercolino, la famiglia lo avrebbe appreso dagli organi di stampa, a distanza di circa un mese e mezzo dai fatti.

Le dichiarazioni di Anna Iervolino

Mi manda Raitre ha anche raggiunto Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, che ha spiegato di aver presentato una denuncia ad inizio febbraio alla Procura di Napoli.

Una decisione presa con riferimento alla questione della mancata formazione dell’equipe di cardiologia pediatrica nell’uso dei contenitori isotermici Paragonix, da almeno tre anni in uso al team che lavora sui trapianti di cuore per adulti, ma praticamente sconosciuti al personale che seguiva quelli per i bambini.

Come ricostruito dal Corriere della Sera, il team di cardiochirurghi pediatrici guidato da Oppido non avrebbe mai dato alcuna risposta alla mail di convocazione per seguire i corsi di formazione.

L’equipe partenopea che è andata a Bolzano a prelevare il cuore da un piccolo donatore era partita con un box-frigo di vecchia generazione, sprovvisto di termostato, che è stato riempito con ghiaccio secco di anidride carbonica, circostanza che ha provocato lesioni all’organo da trapiantare.