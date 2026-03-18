Cuore bruciato, il direttore generale del Monaldi rompe il silenzio sugli errori nel caso del piccolo Domenico

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’Ospedale Monaldi di Napoli torna sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto dopo un trapianto con cuore bruciato. La direttrice generale della struttura, Anna Iervolino, ha ricostruito per la prima volta l’intera sequenza degli eventi, dal 23 dicembre – giorno dell’intervento – fino al decesso avvenuto dopo due mesi di agonia in terapia intensiva. Una vicenda segnata da errori, omissioni e decisioni ancora oggi nel mirino degli inquirenti.

Cosa è successo a Domenico Caliendo, la ricostruzione del Monaldi

Domenico era giunto al trapianto in condizioni gravissime, con un quadro clinico già compromesso e senza alternative terapeutiche. Il 23 dicembre arriva il cuore compatibile e scatta l’intervento. È da quel momento che, secondo la ricostruzione della direzione sanitaria del Monaldi, iniziano le criticità.

In un’intervista al Corriere della Sera, la direttrice generale dell’ospedale ha sottolineato che tutte le scelte sono state prese in un contesto di emergenza: “Il bambino era in condizioni disperate”.

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Lo stesso 23 dicembre, ha proseguito Anna Iervolino, “andai dai genitori di Domenico che aspettavano davanti alla camera operatoria. Erano agitati, mi dissero di avere un brutto presentimento. Tentai di rassicurarli“.

La situazione del piccolo Domenico però degenera. “Quella sera mi dissero che il cuore non era partito e che il bimbo era in ossigenazione extracorporea a membrana“, ha raccontato la direttrice.

Una settimana dopo, il 29 dicembre, “venni però a sapere che il dottor Giuseppe Limongelli, responsabile della parte cardiologica del trapianto, si era dimesso. Qualcosa non tornava e cercai di capire cosa”.

Il problema del ghiaccio “non idoneo” e la relazione in ritardo

Una svolta si registra dopo le prime verifiche interne. La direzione convoca i medici coinvolti nell’intervento: “Oppido ci disse che si era verificato un problema provocato dal ‘ghiaccio non idoneo’ che era stato fornito dall’ospedale di Bolzano dove era avvenuto l’espianto”.

Da quel momento l’attenzione si concentra su quel dettaglio. “Poi comunque decidemmo di chiedere una relazione scritta, nero su bianco. Era il 31 dicembre“, ha osservato la direttrice del Monaldi.

La relazione viene però fornita solo l’8 gennaio. Un ritardo ingiustificato, nonostante la necessità di essere il più accurati possibile. Nel rapporto compare comunque un elemento decisivo.

“Scopriamo il particolare del cuore congelato“, ha affermato Iervolino. Nelle carte si legge che il ghiaccio utilizzato “non era ghiaccio adatto” e che, all’apertura del contenitore, il cuore “era un blocco di ghiaccio”. Una versione confermata anche dal cardiochirurgo.

Perché nessuno se n’è accorto subito

Uno degli interrogativi centrali riguarda i tempi con cui emerge la verità. La direttrice generale ha spiegato: “Fino a quel momento però non avevo elementi, se avessi saputo della gravità della vicenda avrei sollecitato”.

Solo tramite l’indagine interno, avviata il 9 gennaio, la situazione si chiarisce progressivamente. “Viene confermata la vicenda del ghiaccio secco invece di quello naturale, fornito da Bolzano“.

Un dettaglio cruciale, perché “il ghiaccio secco non dovrebbe proprio esistere in sala operatoria perché rovina i tessuti organici“.

La direttrice sanitaria ha poi evidenziato un elemento emerso successivamente: “Abbiamo appreso da servizi giornalistici televisivi che a Bolzano addirittura sono andati a prenderlo all’esterno. In un’officina dell’ospedale, pare”.

I problemi organizzativi: formazione e strumenti

Nel corso delle verifiche emerge anche un altro nodo: l’utilizzo delle tecnologie per il trasporto degli organi. “In ospedale abbiamo i Paragonix, celle ad alta tecnologia, già dal 2023″, ha dichiarato ancora la direttrice.

Ma non tutti erano addestrati a usarli. “Il personale dei trapianti per gli adulti li aveva frequentati, quello del percorso pediatrico li aveva disertati”. Un elemento che potrebbe aver inciso sulla gestione del trasporto.

Le decisioni dopo il caso del piccolo Domenico

Di fronte a una situazione definita “incredibile”, la direttrice si è rivolta alla Regione: “Gli racconto tutto e gli chiedo come devo comportarmi”. Nel frattempo, però, bisognava garantire l’assistenza: “Non posso interrompere un servizio pubblico essenziale”.

Il reparto viene riorganizzato e il programma di trapianti pediatrici sospeso, ma con una priorità: “Domenico deve essere garantito. Rifacciamo tutta una organizzazione per lui”.

Dopo il via libera del Centro regionale trapianti, arrivano i primi provvedimenti. “Revoca dagli incarichi del responsabile del programma di cardiochirurgia pediatrica e dei responsabili di tutte le fasi”.

Viene inoltre avviata una collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù: “Oggi quattro di loro sono qui da noi giorno e notte”.

Indagini, sospensioni e il dolore che resta

Il caso è ora al centro di accertamenti disciplinari e giudiziari. “Tutto è stato inviato al collegio di disciplina”, ha riferito Iervolino, ricordando che “il dottor Oppido è stato sospeso senza stipendio e la dottoressa Farina con lo stipendio”.

Sulle differenze di trattamento ha poi chiarito: “Su Oppido pesano le lettere di denuncia degli infermieri“. Intanto è stata annunciata anche un’ispezione straordinaria: “Sono serena e tranquilla e ho piena fiducia nel lavoro degli ispettori”.

Nonostante le verifiche e i provvedimenti, resta il peso umano della vicenda. “Ripeto, sono totalmente serena, ho fatto quello che dovevo fare. Ma il dolore per la morte di Domenico non va via”.