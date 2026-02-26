Cuore bruciato, l'avvocato Petruzzi e il "distacco professionale perso" per "dettagli agghiaccianti" sul caso

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Il caso di Domenico mi è entrato dentro”: è la confessione di Francesco Petruzzi, il legale che rappresenta i genitori di Domenico, il bambino di 2 anni morto nell’ospedale Monaldi di Napoli dopo che il cuore che avrebbe dovuto essere utilizzato per il suo trapianto è stato “bruciato” dal ghiaccio in cui è stato incorrettamente trasportato. L’avvocato afferma di essere entrato a conoscenza di “dettagli agghiaccianti” sul caso.

L’avvocato Petruzzi: “Non posso mantenere il distacco”

Ospite della trasmissione di approfondimento Ignoto X, condotta dal giornalista Pino Rinaldi su La7, è stato l’avvocato Francesco Petruzzi.

Petruzzi è il legale che rappresenta i genitori di Domenico, il bimbo di 2 anni morto a causa del mancato trapianto di cuore di cui era in attesa.

ANSA

Non si tratta di un avvocato alle prime armi, eppure, afferma lui stesso con grande sincerità, non si era mai trovato di fronte a un caso così complesso.

“Negli altri casi riesco a essere distaccato. – sono le parole di Petruzzi – Ma il caso di Domenico mi è entrato dentro”.

Il legale conclude il proprio intervento ammettendo che gli è impossibile mantenere “il distacco professionale che ogni avvocato dovrebbe avere”.

“Dettagli agghiaccianti” sul cuore bruciato

L’avvocato Petruzzi racconta che, stando alle dichiarazioni del personale sanitario, ci sarebbe voluta circa un’ora per estrarre il cuore dal contenitore.

Gli infermieri presenti in sala operatoria, ascoltati dal Gip, riportano che, al suo arrivo, l’organo era come “una pietra durissima”.

“Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, poi tiepida, infine calda” proseguono le testimonianze.

Tentativi inutili di fronte cui il cardiochirurgo, così come riportato da Petruzzi, affermò che quel cuore “non avrebbe mai potuto riprendere a battere”.

Le accuse all’ospedale Monaldi

Il modo in cui è stato trasportato l’organo destinato al trapianto non sarebbe stato, sostiene Petruzzi, l’unico errore commesso e che, due giorni dopo, avrebbe causato la morte di Domenico.

L’avvocato sostiene che, così come riscontrato sulla scheda relativa al tracciato di circolazione extracorporea, il bambino sarebbe stato privato del suo cuore con eccessivo anticipo.

“Il ‘no way back point’ è stato superato alle 14:18 con il clampaggio aortico e per quanto riferito da varie fonti – sono le sue parole – il cuore sarebbe arrivato solo alle 14:30”.

L’aver privato il paziente del proprio organo avrebbe reso inevitabile l’impianto del nuovo cuore, nonostante questo fosse irrimediabilmente danneggiato.

Gli agenti dei Nas di Trento stanno indagando per determinare a chi spetti la responsabilità del fatale errore. Al momento, sono sette gli indagati.

Tutti gli indagati fanno parte dell’equipe medica dell’ospedale Monaldi. Iscritti al registro degli indagati, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo il primario dell’unità di cardiochirurgia pediatrica e i cardiochirurgi che si sono occupati dell’intervento.