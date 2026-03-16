Cuore bruciato, l'avvocato Petruzzi sulle mamme che manifestano a sostegno di Guido Oppido: "Pagliacciata"

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Non mancano i costanti momenti di tensione sulla tragica vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo di Nola morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato. La mattina di domenica 15 marzo un gruppo di mamme si è radunato per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Guido Oppido, una manifestazione che ha indignato Patrizia Mercolino e il suo avvocato Francesco Petruzzi. Quest’ultimo ha commentato l’episodio con queste parole: “Questa pagliacciata stride con la compostezza di Patrizia e di questa difesa”.

La manifestazione delle mamme per Guido Oppido

Nella mattinata di domenica 15 marzo un gruppo di persone si è radunato di fronte all’ospedale Monaldi per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Guido Oppido, tra gli indagati per la morte del piccolo Domenico Caliendo.

Si è trattato, nello specifico, di 186 presenze, per lo più genitori, che hanno partecipato all’iniziativa del gruppo “Battiti” – scrive Il Mattino – con t-shirt dedicate, cartelloni e striscioni.

ANSA

Tra gli slogan esposti dai partecipanti il più risonante è stato “Oppido non si tocca”. A manifestare sono state soprattutto famiglie di bambini cardiopatici salvati, secondo le testimonianze, proprio grazie al lavoro di Guido Oppido.

Tra i contenuti pubblicati sui social è spuntato un video in cui un gruppo di mamme ha comunicato con l’indagato tramite una videochiamata per comunicargli direttamente un messaggio di solidarietà.

La replica dell’avvocato Francesco Petruzzi

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha incontrato l’avvocato Francesco Petruzzi, che dall’inizio della vicenda si è messo in prima linea per assistere legalmente la famiglia del piccolo Domenico e per rappresentarla anche nelle occasioni mediatiche. Borrelli ha documentato l’incontro e ha postato un video sulla sua pagina Facebook.

Nel video vediamo Petruzzi che si rivolge direttamente alle persone che hanno aderito alla manifestazione: “Signore, signori. Voi avete capito che il dottor Oppido ha falsificato la cartella clinica e la relazione che ha fatto la direzione generale per cercare di coprire il reato?”.

“Nessuna di loro è venuta a manifestare per Domenico”

In un’altra dichiarazione rilasciata all’Ansa nel pomeriggio di domenica, Petruzzi ha ricordato che “nessuna di loro è venuta a manifestare il suo cordoglio per la morte di Domenico” e ha aggiunto, inoltre, che le mamme che hanno aderito all’iniziativa “torneranno fortunatamente stasera dai loro figli” mentre la sua assistita Patrizia Mercolino “è addolorata e non ha la forza di intervenire su questa cosa”.

Per Petruzzi “questa pagliacciata stride con la compostezza di Patrizia e di questa difesa”, e l’avvocato sottolinea che “essere un ottimo cardiochirurgo non vuol dire essere un pessimo trapiantologo, purtroppo”.

La replica dell’associazione Battiti

La contro-replica dell’associazione Battiti non si è lasciata attendere. In una nota ripresa dall’Ansa, il gruppo fa presente che “tra le madri presenti (…) vi sono anche donne che, purtroppo, tornano a casa e non trovano più i loro figli”, quindi “ci sentiamo profondamente offesi dalle parole utilizzate dall’avvocato della famiglia Caliendo”.

Poi l’appello: “Nessuno dovrebbe essere trasformato in un mostro prima che i fatti siano accertati”.