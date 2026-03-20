Cuore bruciato, nell'inchiesta emerge pressione del cardiochirurgo Guido Oppido per "nascondere la verità"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il cardiochirurgo Guido Oppido avrebbe fatto pressioni sulle infermiere riguardo alla ricostruzione delle tempistiche del trapianto del “cuore bruciato”. È quanto avrebbe rilevato la procura di Napoli nel corso delle indagini di falso ideologico sul primario del Monaldi che ha operato il piccolo Domenico Caliendo e sulla seconda operatrice Emma Bergonzoni, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del piccolo.

Le accuse di falso ideologico

La procura di Napoli contesterebbe ai due medici le anomalie sui tempi riportati nel referto operatorio allegato alla cartella clinica, redatto il 25 dicembre, due giorni dopo il trapianto del “cuore bruciato“.

Secondo quanto ipotizzano i pm, sulla base delle testimonianze e alla documentazione medica acquisita dai carabinieri del Nas di Napoli, i cardiochirurghi avrebbero annotato orari diversi per nascondere il fatto di aver iniziato le procedure di espianto dal piccolo Domenico prima che arrivasse il nuovo organo.

ANSA

Le pressioni sulle infermiere

Dalla cartella della circolazione extracorporea dall’infermiera perfusionista Virginia Terracciano, infatti, emerge che le operazioni di camplaggio siano iniziate alle 14.18 del 23 dicembre, mentre il cuore, poi risultato inutilizzabile, sarebbe arrivato al Monaldi da Bolzano intorno alle 14.30.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Oppido avrebbe cercato di “intimidire” l’infermiera e una collega per modificare la ricostruzione delle tempistiche.

Stando a quanto ricostruito davanti al pm Giuseppe Tittaferrante e al procuratore aggiunto Antonio Ricci, Terracciano ha raccontato che quando ha ribadito al primario di essere convinta che l’intervento fosse iniziato alle 14.18, in un’accesa discussione avvenuta il 10 febbraio, il cardiochirurgo avrebbe imprecato e sferrato un calcio a un termosifone.

Atteggiamenti che sarebbero alla base della richiesta di misura interdittiva della procura di Napoli in relazione al falso ideologico. E che sarebbero stati confermati anche dalla testimonianza di un’altra infermiera, la ferrista Rossella Cardenio.

“Il dottor Oppido voleva in qualche modo impormi, con modi aggressivi autoritari, la sua versione dei fatti” che sarebbe stata però “difforme da quanto accaduto” avrebbe detto ai pm secondo quanto riportato da Repubblica.

Le parole dei legali di Guido Oppido

Sugli orari dell’operazione si attendono le analisi dei video che un’altra infermiera perfusionista avrebbe registrato, nel momento dell’ingresso in sala operatoria dell’équipe medica arrivata dall’Alto Adige con il box per il trasporto del cuore.

Intanto i rappresentanti legali di Guido Oppido, gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, hanno dichiarato che “la ricostruzione accusatoria risulta basata non già sulla base di circostanze e risultanze oggettive bensì sui ricordi di alcuni dei componenti del personale sanitario presente in sala, dati e tempistiche che dovranno essere attentamente verificati – anche alla luce di evidenze oggettive e scientifiche – nella loro affidabilità, considerato che le dichiarazioni sono state rese dopo mesi dall’accaduto, e che le divergenze temporali riferite risultano, peraltro, di modestissima entità (pochi minuti)”.