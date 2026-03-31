Cuore bruciato, Oppido si difende nell'interrogatorio e respinge le ipotesi sull'orario del clampaggio aortico

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare chiarezza sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo con il “cuore bruciato“. Guido Oppido, autore del trapianto dell’organo danneggiato all‘ospedale Monaldi, continua a difendersi e a dichiararsi innocente. Nelle scorse ore il chirurgo è stato sottoposto all’interrogatorio preventivo, durato circa tre ore e mezzo. L’avvocato del medico, Alfredo Sorge, al termine dell’incontro, ha espresso soddisfazione, affermando che il suo cliente ha potuto “esporre le sue ragioni”.

Bimbo con il “cuore bruciato”, il legale di Oppido: “Accuse fondate su ricordi”

Secondo la versione di Oppido, il cuore del donatore da Bolzano non sarebbe arrivato dopo il prelievo del cuore malato di Domenico. A provare ciò ci sarebbe una foto del box poggiato su una sedia, ancora chiuso alle 14.26, e poi un filmato, in cui alle 14.34 il cuore prelevato sta pulsando, situazione che sarebbe possibile solo se fosse stato espiantato poco prima. Questo è il riassunto della difesa di Oppido.

“Siamo soddisfatti perché il dottor Oppido ha avuto la possibilità di esporre le sue ragioni“, ha dichiarato, come riporta l’AGI, il legale Sorge, che difende il cardiochirurgo del Monaldi.

ANSA

Il 31 marzo si è svolto l’interrogatorio davanti al Gip di Napoli che dovrà decidere sulla richiesta di misura interdittiva avanzata dal pm Giuseppe Tittaferrante e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci.

La difesa del chirurgo sul nodo dell’orario del clampaggio aortico diverso

Sorge ha spiegato che la difesa è soddisfatta “perché ha sottoposto argomenti scientifici e documentali a confutazione di un’ipotesi accusatoria che è fondata sostanzialmente su ricordi”. La linea del legale è sostenere che i citati ricordi “sono del tutto erronei e comunque non supportati da fatti documentali”.

L’avvocato ha evidenziato che nell’interrogatorio si è discusso dell’impostazione dell’accusa di falso e su tale tema è stata circoscritta l’attenzione degli interventi.

“Su questo – ha aggiunto Sorge – noi abbiamo offerto una prova di natura scientifica che dimostra, tanto per entrare nel merito, come i dati che l’accusa sostiene essere dati supportati da certezza non lo sono, anche perché oggi ci sono dei limiti temporali che sappiamo essere ormai acquisiti attraverso dei video, attraverso delle fotografie“.

L’avvocato ha fatto riferimento ad atti che attestano come “l’avvio delle procedure di espianto del cuore del povero Domenico avvenne a partire almeno dalle 14.25/14.26 fino alle 14.34, che è l’ora dell’effettivo espianto e quindi un tempo assolutamente sufficiente per eseguire quello che il dottor Oppido ha sempre sostenuto essere avvenuto in questo contesto temporale”.

Il punto che viene contestato è nel dettaglio contenuto nella cartella anestesiologica e in quella Cec, che traccia la circolazione extracorporea e dalle quali si evince un orario di clampaggio aortico diverso, ossia le 14.18.

Vittorio Manes: “Oppido ha operato correttamente”

A parlare dopo l’interrogatorio di Oppido è stato anche l’altro avvocato del chirurgo, Vittorio Manes, il quale ha dichiarato: “A nostro avviso questo dato, questo minutaggio del clampaggio aortico non è compatibile con i dati documentali che abbiamo evidenziato all’attenzione del giudice perché un video delle 14.34 dimostra che il cuore è ancora pienamente pulsante e questa ripresa video dell’attività pulsatile del cuore alle 14.34 non è compatibile scientificamente con un clampaggio dell’aorta avvenuto 16 minuti prima”.

Invece, “è compatibile con una cardiectomia e con un clampaggio avvenuto solo pochissimi minuti prima – ha concluso Manes – e questo confermerebbe la ricostruzione che il dottor Oppido ha sempre dato, sin dall’inizio degli eventi, della corretta sequenza degli eventi e del suo operato pienamente corretto rispetto a quanto sarebbe stato doveroso”.