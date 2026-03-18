Cuore bruciato, Patrizia Mercolino sentita dai pm a Napoli sul caso di Domenico Caliendo: "Dirò la verità"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le dichiarazioni di Patrizia Mercolino ai pm di Napoli possono impartire una decisa svolta al caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto dopo un trapianto con cuore “bruciato”. Come sottolineato dal suo avvocato, alcune dichiarazioni della donna riportate finora dagli organi di stampa “non sono mai entrate nel fascicolo d’inchiesta”. La madre del bimbo resta “la principale testimone” dei fatti, ha sottolineato il legale. E la Mercolino annuncia: “Dirò tutta la verità”.

Il nodo dell’orario di arrivo del cuore da trapiantare

Uno degli elementi decisivi riguarda l’orario preciso di arrivo dell’organo da trapiantare in sala operatoria. Sulla scheda sanitaria anestesiologica si legge “14:18”, ma Patrizia Mercolino fornisce un’altra versione ai microfoni di Storie Italiane.

“Sono stata avvisata dal caposala che il cuore è arrivato alle 14:29-14:30. Mi disse che sarebbero saliti a portarlo e che forse li avrei visti passare”, ha dichiarato la madre di Domenico.

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“Questo mi è stato detto chiaramente ed è ora di mettere nero su bianco tutto quello che ho raccontato in questi mesi”, ha aggiunto. Il legale della donna ha sottolineato l’importanza dell’incontro coi pm, poiché renderà valide le dichiarazioni ai fini delle indagini.

Tra queste spicca anche l’affermazione secondo cui Patrizia Mercolino non avrebbe mai ricevuto notizie chiare su cosa fosse avvenuto in sala operatoria.

Di più: donna e avvocato sostengono che, alla loro presenza, la direttrice dell’ospedale Monaldi di Napoli, Anna Iervolino, ha chiesto alla dottoressa Gabriella Farina se la madre del piccolo fosse stata avvisata. Ricevendo come risposta un “sì”.

Cosa ha detto ai pm la madre del piccolo Domenico

All’uscita dall’ufficio degli inquirenti, Patrizia Mercolino ha dichiarato che la sessione “è andata bene”. “Ho fatto le mie dichiarazioni, mi hanno ascoltato, abbiamo messo tutto a verbale e ho firmato“, ha riferito.

La donna sottolinea di aver raccontato “tutta la verità” che aveva già enunciato in questi mesi ai media. “Ho raccontato tutta la storia di Domenico, niente di più e niente di meno”.

Il discorso si è soffermato ancora una volta sull’orario in cui il cuore da impiantare al piccolo Domenico è giunto nelle mani dei chirurghi del Monaldi. “Ero in ansia dalla mattina e guardavo l’orologio ogni dieci minuti, dunque me lo ricordo bene”, ha sentenziato la donna.

“Alle 14:30 mi è stato detto dall’infermiere, fuori dalla Terapia Intensiva, che i medici col cuore erano giù e sarebbero passati davanti a me o da dietro”, ha ribadito. Patrizia Mercolino si è poi soffermata sulla scarsa informazione da parte dell’ospedale napoletano.

“Dal 23 in poi ho scoperto tutto dai giornali. Io non ho mai saputo niente dai medici e non mi è mai stato detto niente. Non ho mai visto il dottor Oppido e tutte le altre cose che ho sempre detto finora. Sono tante le domande, ma ormai Domenico non me lo ridarà più nessuno. Credo che cosa più brutta di questa non ci sia.