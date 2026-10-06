Cuore bruciato, perché la cardiochirurga Bergonzoni può tornare al lavoro: era accusata della cartella clinica

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Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato i sette mesi di interdizione a carico di Emma Bergonzoni, cardiochirurga indagata per la presunta falsificazione della cartella clinica del piccolo Domenico Caliendo, morto dopo il trapianto di “cuore bruciato” al Monaldi. La dottoressa torna in servizio, mentre per il primario Guido Oppido lo stop resta in vigore.

Cuore bruciato, svolta per un medico

Dopo mesi di interdizione Emma Bergonzoni può tornare in sala operatoria. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha cancellato la misura, della durata di sette mesi, che gravava sulla cardiochirurga, coinvolta nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo.

I giudici, quindi, non hanno più ravvisato le esigenze cautelari che avevano portato il gip Mariano Sorrentino a sospenderla dalla professione, ma il merito della vicenda resta aperto. La Procura di Napoli, con il procuratore aggiunto Antonio Ricci e il sostituto Giuseppe Tittaferrante, le contesta la presunta falsificazione della cartella clinica del bambino.

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Perché Bergonzoni torna al lavoro

L’annullamento della misura cautelare fa però cadere lo stop all’attività professionale. I suoi legali, il professor Vincenzo Maiello e l’avvocato Emanuele Raimondo, hanno accolto la decisione con favore, parlando di un reintegro che “pone fine ad una condizione che abbiamo sempre considerato ingiusta”.

Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri del Nas di Napoli, che lo trasmetteranno anche all’Ordine dei Medici e alla direzione dell’ospedale Monaldi, struttura dove la dottoressa lavora e dove è stato eseguito l’intervento.

Nelle motivazioni, come riporta ilSud24, il collegio presieduto da Antonio Pepe ha attribuito al Bergonzoni un ruolo di subordinazione verso il primario: aveva 33 anni e per la prima volta affiancava Oppido in un trapianto di cuore.

Bergonzoni avrebbe concorso ad alterare il referto non per proteggere sé stessa, ma per coprire possibili responsabilità del primo operatore, da accertare in un eventuale processo.

Per il Riesame la prima colpa nella catena di errori sta nel trasporto e nella conservazione dell’organo da Bolzano a Napoli, non nell’operato dell’équipe chirurgica. La sospensione del primario, aggiungono, impedisce che si ripetano le condizioni che avrebbero spinto la vice al falso.

Il caso del piccolo Domenico

Il caso nasce il 23 dicembre 2025. Domenico, due anni e quattro mesi, riceve al Monaldi un cuore arrivato dall’ospedale San Maurizio di Bolzano. L’organo risulta però inservibile, “bruciato” dal ghiaccio usato per conservarlo. Il bambino, che convive con una grave cardiomiopatia dilatativa, resta ricoverato per quasi due mesi sostenuto da dispositivi di supporto, fino alla morte, il 21 febbraio 2026.

Sette medici sono indagati per omicidio colposo in concorso. Tra questi c’è anche la dottoressa che si occupò dell’espianto a Bolzano, Oppido e Bergonzoni rispondono inoltre del falso. Secondo l’accusa, gli orari in cartella sarebbero stati modificati a posteriori per nascondere che il cuore nativo del bambino era stato rimosso prima di verificare le condizioni di quello donato.