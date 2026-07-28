Cuore bruciato, rabbia di Patrizia Mercolino mamma di Domenico Caliendo: "Vediamo se avranno il coraggio"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il processo per la morte del piccolo Domenico Caliendo, ormai noto come il “bambino dal cuore bruciato“, partirà a fine settembre. Sua madre, Patrizia Mercolino, ha intanto presentato il libro che ripercorre il dramma vissuto all’ospedale Monaldi di Napoli. “Ogni giorno è sempre peggio”, ha raccontato ai giornalisti.

Cuore bruciato, parla Patrizia Mercolino

“È brutto scoprire che sono successe tante cose in quella sala operatoria, ed anche dopo la sala operatoria”, ha commentato a margine della presentazione del libro Patrizia Mercolino.

“Noi stiamo vivendo per il giorno in cui arriverà l’inizio del processo, perché dobbiamo ottenere giustizia. E poi non vediamo l’ora di guardarli negli occhi”, ha aggiunto.

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E ancora: “Aspettiamo quel momento, io e mio marito, per vedere se loro hanno il coraggio di guardarci negli occhi”.

La famiglia Caliendo-Mercolino chiede giustizia

“Ora la voglia di giustizia è più forte del dolore”, ha raccontato Patrizia Mercolino. Dicono che il tempo aiuta non solo a guarire le ferite, ma a vivere. E invece no, credetemi, perché io e mio marito andiamo avanti e ogni giorno è sempre peggio. Lo nascondiamo molto”, ha confidato.

Poi la conclusione: “Chi legge il libro sa tutto: sa tutto di me, sa tutto di mio marito, sa tutto dei miei figli, sa tutto di Domenico. È giusto che la gente sappia anche quello che noi viviamo e che abbiamo vissuto”.

Il libro sul bambino dal cuore bruciato

Il libro sui fatti che hanno portato alla morte del piccolo Domenico Caliendo, visti dagli occhi dei familiari, si intitola “Un cuore bruciato. La tua storia. Per non dimenticare” ed è stato scritto da Patrizia Mercolino insieme all’avvocato di famiglia, Francesco Petruzzi.

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Dalla sinossi: “In questo libro Patrizia Mercolino riavvolge il nastro degli ultimi tre anni e racconta la sua esperienza di madre, una donna come tante che ha dovuto vivere una tragedia come poche. Una lunga lettera d’amore a suo figlio, perché non venga mai dimenticato e perché continui a vivere attraverso queste pagine: raccontarsi e raccontare diventa un modo per parlare di nuovo, e per sempre, a chi non c’è più”.