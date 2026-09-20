Curva della Juve non rispetta il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, continuano cori e si voltano di spalle

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Il minuto di silenzio per Sandro Mazzola è stato rovinato da gran parte della curva della Juventus, poco prima della partita contro l’Atalanta. All’Allianz Stadium di Torino, il tifo organizzato bianconero ha scelto di continuare con i cori durante l’omaggio alla memoria del mito dell’Inter e della Nazionale.

La curva della Juve durante l’omaggio a Mazzola

Prima di iniziare la partita, Juventus e Atalanta si sono radunate a centrocampo per rendere omaggio alla memoria di Sandro Mazzola, come hanno fatto tutte le altre squadre di serie A.

Il minuto di silenzio dei calciatori è stato però interrotto dagli ultrà della curva bianconera che hanno voltato le spalle al campo intonando cori per ex giocatori e dirigenti scomparsi come Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli.

ANSA

Gli altri tifosi presenti allo stadio hanno provato a coprire le voci con gli applausi, ma il momento di raccoglimento è stato comunque rovinato.

Sandro Mazzola, simbolo di Inter e Nazionale, giocò la prima partita in carriera con la maglia nerazzurra proprio contro la Juventus, il 10 giugno 1961, con l’Inter che per protesta schierò la formazione Primavera.

La partita terminò 9-1 per i bianconeri, ma l’unico gol segnato dall’Inter fu proprio di Sandro Mazzola, allora 18enne.

La storia del nerazzurro è segnata da una lunghissima rivalità con il club bianconero. La Juventus è la formazione con cui si è confrontato più volte, in ben 38 partite con 13 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte.

L’omaggio dell’Inter a Sandro Mazzola

L’Inter, nel suo necrologia, ha invece ricordato che “una leggenda non ci lascia davvero: continua a vivere nella storia e nei colori che ha amato per tutta la vita”.

“Una vera leggenda, protagonista di una storia straordinaria vissuta interamente con gli stessi colori”, ha scritto il club nell’omaggio all’ex giocatore ed ex dirigente.

“Un esempio di fedeltà e amore per il proprio club che appartiene a un calcio capace di creare legami destinati a durare per sempre. I ricordi raccontano solo una parte di ciò che lascia. Rimane l’impronta indelebile lasciata nella storia”, ha aggiunto rivolgendo “alla sua famiglia il più sincero e commosso abbraccio di tutto il mondo Inter”.

Al cordoglio per la morte di Mazzola si è unito anche il Milan, che ha ricordato sui giornali il “rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano”.

I funerali di Sandro Mazzola

Intanto Milano si prepara a dire addio alla leggenda nerazzurra con i funerali nel pomeriggio del 21 settembre nella basilica di Sant’Ambrogio.

Nel capoluogo lombardo sono state predisposte bandiere a mezz’asta e lutto cittadino, così come a Vedano al Lambro, dove Mazzola risiedeva.

Per volontà della famiglia, l’accesso di telecamere e macchine fotografiche all’interno della Basilica non sarà consentito. Un divieto esteso anche ai contenuti che possono essere prodotti con uno smartphone.

I posti all’interno della Chiesa sono limitati e saranno in larga parte riservati.