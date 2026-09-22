Curva della Juventus di spalle per Mazzola, multa di 10.000 euro alla società: la decisione del giudice

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il giudice sportivo ha deciso di infliggere una multa di 10.000 euro alla Juventus dopo il caso dei tifosi in curva che si sono voltati durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. L’episodio è accaduto prima del fischio d’inizio della partita contro l’Atalanta. Parte dei tifosi della Curva Sud dello Juventus stadium si è voltata e ha intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli.

Minuto di silenzio per Mazzola, scatta la multa per la Juventus

La società bianconera aveva immediatamente preso le distanze da questo comportamento, così come buona parte dei tifosi presenti allo stadio in occasione della partita tra Juventus e Atalanta di domenica 20 settembre.

Ma per il club è arrivata lo stesso la multa, pari a 10.000 euro, oltre alla chiusura della Curva Sud per la prossima partita in casa. Parte dei tifosi non ha rispettato il minuto di silenzio deciso dalla Figc per onorare la memoria di Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter e della Nazionale italiana scomparso nei giorni scorsi.

ANSA

La decisione del giudice sportivo e le motivazioni

Ecco il testo della decisione presa dal giudice sportivo: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Juventus per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio”.

Una sanzione attenuata, quindi, in virtù del comportamento degli altri tifosi presenti e della presa di distanza da parte della società.

Nelle scorse ore erano circolate ipotesi sulla possibilità di una sanzione più grave – fino a 50.000 euro – da parte del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea.

La nota di condanna da parte della Juventus

La Juventus, subito dopo l’accaduto, aveva diffuso una nota nella quale si definiva il comportamento “inaccettabile e antisportivo”.

“Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori”, si legge nella nota del club. Il giudice sportivo ha quindi tenuto conto del comportamento del club in occasione del gesto della Curva Sud nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola.

Lo stesso giudice sportivo ha inoltre inflitto una multa di 5.000 euro al ds della Fiorentina Fabio Paratici per proteste reiterate nei confronti dell’arbitro. Multe anche per Fiorentina (11.000 euro), Como (5.000 euro), Lazio (5.000 euro), Venezia (5.000 euro), Inter (due multe per un totale di 4.000 euro) e Roma (3.000 euro).