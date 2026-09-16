Custode degli Scavi di Pompei arrestato per aver abusato di un turista 17enne, si sarebbe finto una guida

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Abusi su un minore a Pompei. Un uomo, custode della struttura, si è finto una guida e ha condotto il ragazzo di 17 anni in una zona chiusa al pubblico. È successo lo scorso 16 agosto: il custode pare abbia utilizzato la divisa per spacciarsi per guida turistica. A un mese dall’inizio delle indagini, l’uomo è stato raggiunto dalle forze dell’ordine che lo hanno arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Diciassettenne abusato a Pompei

Un custode, fingendosi guida turistica, ha attirato un giovane turista di 17 anni in una zona non accessibile degli scavi di Pompei, una domus chiusa al pubblico.

In questo luogo si sarebbe consumata la violenza ai danni del minorenne. Il presunto aggressore, ufficialmente uno dei custodi del parco, è stato raggiunto dalle accuse ed è scattato l’arresto.

L’episodio è avvenuto lo scorso 16 agosto e, dopo la denuncia del giovane, sono scattate le indagini dei carabinieri. È poi arrivata la svolta grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza del complesso.

Cosa è successo?

Le immagini di videosorveglianza sembrano confermare quanto denunciato dal diciassettenne. Il giovane è stato avvicinato dal custode che, con la divisa della struttura archeologica, è riuscito a farsi passare per una guida turistica.

Riuscendo a conquistare la sua fiducia, lo ha condotto in una zona non accessibile al pubblico con la scusa di fargli visitare una domus ufficialmente non inclusa nel percorso turistico.

Il giovane avrebbe tentato di difendersi, ma il custode è riuscito ad abusare del minore. Contro di lui pende l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’uomo è stato raggiunto dalle forze dell’ordine grazie alle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza che lo collocano sul posto. Attualmente si trova nel carcere di Vallo della Lucania.

Un’altra violenza

Si tratta dell’ennesima violenza nella zona, avvenuta ad appena 48 ore dall’arresto di un ventiseienne a Castellammare di Stabia.

In quella vicenda, il giovane avrebbe indotto con l’inganno una ragazza appena maggiorenne a raggiungerlo nei pressi di una cantina.

Lì le avrebbe sequestrato il telefono per diverse ore, tenendola in ostaggio con minacce, percosse e ripetuti abusi sessuali. La giovane ha rischiato il femminicidio, considerando che ha riportato i segni di un tentativo di strangolamento. Non solo: ha raccontato anche che il 26enne ha tentato di soffocarla versandole dell’acqua direttamente in gola.