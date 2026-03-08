Custode della villa Lavazza trovato morto, mistero sul decesso di Ronald Adarlo: ipotesi "infortunio mortale"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Nella villa della famiglia Lavazza è stato trovato morto il giardiniere e custode Ronald Adarlo, un filippino di 50 anni. L’uomo lavorava da tempo nella struttura, in una nota i Lavazza hanno espresso “il loro profondo dolore e sgomento per la tragica fatalità”. In corso le indagini per accertare le cause del decesso, un’ipotesi è un infortunio letale.

Morto il custode della villa Lavazza

Il 7 marzo, poco dopo le 17:30, è arrivata la chiamata al 112 che ha avvisato della presenza di un corpo esanime a terra nella villa della famiglia di Marco Lavazza, vicepresidente dell’omonimo e gruppo del caffè espresso e dell’Unione Industriali di Torino.

L’abitazione sorge nella zona precollinare torinese ed è stata acquistata dalla famiglia Recchi.

Quando sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, per l’uomo non c’era più niente da fare.

Le indagini dei carabinieri

Nel giro di pochi minuti sono arrivati nella villa anche i carabinieri che hanno fatto scattare le indagini.

La vittima era un filippino di cinquant’anni, Ronald Adarlo, che da anni lavorava come custode e giardiniere nell’abitazione della famiglia Lavazza.

Il nome è stato reso noto dagli stessi datori di lavoro.

Proprio occupandosi delle sue faccende all’interno della villa è probabile che l’uomo abbia perso la vita a causa di un infortunio mortale.

Quella dell’incidente sul lavoro è infatti una delle due piste seguite da subito dagli investigatori dell’Arma, che hanno invece escluso l’ipotesi dell’omicidio.

La residenza sulla collina è stata presidiata dai carabinieri per tutto il pomeriggio e fino a notte fonda.

Il cordoglio della famiglia Lavazza

In una nota si legge che “Marco Lavazza e la sua famiglia esprimono il loro profondo dolore e sgomento per la tragica fatalità che ha cagionato la scomparsa del Signor Ronald Adarlo”.

“Una persona a noi molto cara – hanno fatto sapere – e parte della famiglia da tanti anni”.

La famiglia Lavazza ha infine comunicato che assicurano “piena collaborazione per chiarire le circostanze di quanto avvenuto. Siamo vicini a tutti i suoi familiari in questo momento di grande sofferenza”.