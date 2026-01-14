Cyane Panine morta a Crans-Montana, famiglia difende la cameriera col casco che "non ha colpe per la strage"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Non era solo la ragazza con il casco di Crans-Montana immortalata nei video della notte di Capodanno: aveva un nome, Cyane Panine, francese di 24 anni, cameriera al locale Le Constellation. I gestori la ricordano con affetto e i genitori la difendono: nel rogo in cui sono morte 40 persone e i feriti sono più di 100, Cyane, sostengono, è morta mentre cercava di aiutare gli altri.

Cyane Panine, cameriera con il casco morta a Crans-Montana

Le immagini di quella sera mostrano Cyane Panine sulle spalle di un collega, con in mano bottiglie di champagne dotate di candele pirotecniche. Sulla testa della 24enne, un casco nero.

Secondo quanto emerge, sedici bottiglie con fontane pirotecniche sono state portate contemporaneamente ai tavoli. Cyane ne reggeva due ed era più in alto rispetto agli altri camerieri. In quel momento, le fiamme potrebbero aver toccato la schiuma del soffitto, materiale infiammabile.

Oppure no: quella sera sono state molte le fontanelle accese, anche dai clienti che le tenevano sollevate sulla testa mentre ballavano e brindavano. Le indagini non hanno ancora accertato con chiarezza la dinamica e tutte le ipotesi restano aperte.

Quella sera, la giovane è stata trovata in fin di vita dietro una porta di servizio chiusa dall’interno. A soccorrerla, il proprietario Jacques Moretti e il fidanzato, che hanno tentato di prestare i primi soccorsi.

Il racconto dell’amica

All’esterno c’era anche un’amica, Camille, arrivata solo per fare gli auguri: “Non avevo fatto serata lì, ma ero entrata proprio per salutare Cyane, e augurarle il buon anno”. Raggiunta dai media, la ragazza ha raccontato di avere implorato l’amica di resistere. Fino a quando un lenzuolo bianco è stato steso sul suo corpo.

Genitori di Cyane Panine parte civile

I genitori di Cyane Panine, intervistati da France 3, raccontano una figlia dal “cuore e dall’anima meravigliosi”. I genitori sono sicuri: la loro figlia “voleva scappare. Voleva anche aiutare i clienti a uscire, ma sfortunatamente c’era questa porta che non si apriva”. Per loro, dicono, “il sole non sorge nel 2026”.

I genitori si sono costituiti parte civile e la legale di famiglia Sophie Haenni ha ribadito che Cyane è “senza dubbio una vittima”: si sostiene che la giovane avesse l’unico compito di accogliere e accompagnare i clienti e che sarebbe stata chiamata da Jessica Moretti a scendere per aiutare i colleghi, vista la quantità eccezionale di bottiglie ordinate.

“C’erano 16 bottiglie di champagne da consegnare, o una cosa del genere”, ha ricordato Camille, con gente che andava mettendosi varie maschere “da coniglio, da clown”. A Cyane è toccato “un casco nero da moto, o da astronauta”.

Per l’avvocata la tragedia si sarebbe evitata “se fossero state rispettate le norme di sicurezza e fossero state effettuate ispezioni adeguate. Cyane non è mai stata informata del pericolo rappresentato dal rivestimento del soffitto e non ha ricevuto alcuna formazione sulla sicurezza”.

Gli amici della ragazza, così come i genitori, concordano: “Non è stata colpa di Cyane. Non è normale che l’incendio si propaghi così rapidamente”.