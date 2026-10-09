Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un grave caso di cyberbullismo e molestie a sfondo sessuale ai danni di un minore è stato scoperto dalla Polizia di Stato a Frosinone. Un uomo residente nella provincia è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, dopo essere stato ascoltato dagli investigatori, per aver presumibilmente diffuso online dati sensibili e annunci a contenuto sessuale riferiti a un adolescente del litorale romano.

Frosinone: minorenne vittima di cyberbullismo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata da un giovane vittima di una campagna persecutoria sul web. L’adolescente, residente sul litorale romano, si è rivolto alle forze dell’ordine dopo essere stato oggetto di una serie di atti di cyberbullismo culminati con la pubblicazione di un falso annuncio a sfondo sessuale in una chat di gruppo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’annuncio incriminato riportava i dati personali del minore, associati a esplicite e degradanti richieste sessuali rivolte ad adulti. Questo gesto ha esposto la vittima a una situazione di grave disagio e potenziale pericolo, aggravando ulteriormente la portata della diffamazione telematica subita.

L’identificazione del presunto responsabile

I rapidi accertamenti tecnici condotti dalla Squadra Mobile hanno consentito di isolare le utenze telefoniche utilizzate per l’invio dei messaggi osceni e per la pubblicazione dell’annuncio. Tra queste, una scheda SIM è risultata intestata a un cittadino residente nella provincia di Frosinone. L’uomo è stato quindi convocato presso gli uffici della Squadra Mobile per essere ascoltato in merito ai fatti contestati.

Le dichiarazioni dell’indagato

Durante l’audizione, il sospettato ha cercato di giustificarsi, affermando di aver perso la disponibilità della scheda SIM incriminata e di non essere più in possesso del numero utilizzato per la pubblicazione dei messaggi. Nonostante queste dichiarazioni, la sua posizione resta ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare le eventuali responsabilità penali a suo carico.

L’uomo è attualmente indagato in stato di libertà.

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