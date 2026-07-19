CyberSummer, la polizia negli ospedali pediatrici e nelle strutture per anziani: come funziona la campagna
La campagna "CyberSummer" si espande per educare i giovani e proteggere anziani e pazienti fragili.
La campagna estiva di educazione digitale “CyberSummer”, promossa dalla Polizia di Stato, si amplia e raggiunge anche le fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa, nata per sensibilizzare i giovani sui rischi della navigazione online, è arrivata nei reparti pediatrici degli ospedali e, per la prima volta, coinvolge anche anziani e persone fragili. Gli operatori della Polizia Postale hanno incontrato i ragazzi ricoverati per parlare di sicurezza in rete, uso consapevole di internet e prevenzione dei rischi digitali, distribuendo materiale informativo e gadget. L’obiettivo è raggiungere anche chi, per motivi di salute, non può partecipare alle attività estive. La nuova edizione dedica inoltre particolare attenzione agli over 65, con brochure specifiche per prevenire truffe e raggiri informatici. La campagna proseguirà per tutta l’estate attraverso i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica presenti sul territorio nazionale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.