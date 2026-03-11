D'Alema replica a Tajani dopo l'attacco in aula, "imbarazzante ma non infierisco, lo fa già lui con se stesso"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Botta e risposta tra Massimo D’Alema e Antonio Tajani. Il ministro degli Esteri, durante il suo intervento alla Camera sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo, ha detto che si dovrebbe vergognare per aver mandato “gli aerei a bombardare i Balcani”. L’ex presidente del Consiglio ha replicato chiamando in causa il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

L’attacco di Tajani a D’Alema

In Aula a Montecitorio, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che “io non mi devo vergognare di nulla”, suggerendo che “forse è qualcun altro che si deve vergognare di quello che ha fatto in passato”.

Il riferimento è all’ex premier e politico di centrosinistra e al suo operato negli anni in cui era a Palazzo Chigi.

“Chi non ha rispettato il Parlamento mandando gli aerei a bombardare i Balcani è stato il presidente del Consiglio Massimo D’Alema”, ha detto Tajani in Aula.

La replica di D’Alema a Tajani

All’accusa, il diretto interessato ha risposto di non voler “infierire sul ministro Tajani, già impegnato a infierire su se stesso con dichiarazioni e apparizioni televisive che spero non danneggino la credibilità della Farnesina”.

Ma entrando nel merito delle decisioni prese da Massimo D’Alema durante la guerra in Kosovo, l’ex presidente del Consiglio ha rimandato Tajani “al discorso con il quale il presidente Berlusconi espresse, il 26 marzo 1999, il suo sostegno all’azione del mio governo, rivendicando anzi che quel sostegno fosse decisivo perché altrimenti, a parer suo, il governo non avrebbe avuto una maggioranza in politica estera”.

“Chissà se Berlusconi sarebbe lieto di ciò che afferma chi oggi porta i colori di Forza Italia“, ha aggiunto.

D’Alema su Tajani e Meloni

In un’intervista a La Repubblica, D’Alema ha poi affermato di ritenere “imbarazzante e furbesca” la posizione di Giorgia Meloni che ha detto di non condividere e neanche di condannare l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

Secondo l’ex premier, “di fronte alla tragedia della guerra è moralmente inaccettabile”.

D’Alema ha aggiunto che anche “il florilegio delle sortite del nostro ministro degli Esteri è imbarazzante”.

Tornando all’accusa di Tajani sull’attacco al Kosovo “gli ha risposto bene Elio Vito, che allora era capogruppo di Forza Italia, ricordandogli il ruolo di Silvio Berlusconi nell’appoggiare quell’intervento e il regolare passaggio alle Camere”.

“Parliamoci chiaro, il problema è che noi siamo, con Orban, il governo più vicino a Trump e a Netanyahu. Quando il cancelliere tedesco – ha affermato D’Alema – che non mi pare un cuor di leone, ha detto che la cultura MAGA non può essere quella dell’Europa, la nostra presidente del Consiglio si è sentita in dovere di insorgere in difesa della cultura MAGA. Io non sono un pacifista, ma la guerra deve avere un senso politico. Questa, come ha detto Papa Leone, è illegale, immorale e pericolosa per l’umanità”.

Riguardo alla guerra nei Balcani, il politico ha ricordato che la sua fu “una scelta drammatica“.

“Noi stavamo intervenendo per porre fine alla lunga e tragica guerra civile balcanica che era costata già 300mila morti. Sentimmo il dovere di fare qualcosa per fermarla”, ha spiegato aggiungendo che all’epoca “c’era un disegno politico preciso, quello che oggi non c’è, ma anche una discussione durissima”.

“A un certo punto, al vertice Nato a Washington, Blair e Aznar volevano invadere la Serbia. Noi, la Francia, la Germania, e infine anche Clinton dicemmo no. Non volevamo cambiare nessun regime – ha evidenziato – ma imporre alle forze armate serbe, ai gruppi paramilitari serbi che stavano massacrando la popolazione del Kosovo, di ritirarsi. Il giorno in cui lo fecero, per noi la guerra era finita”.