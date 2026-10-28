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Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Merano (Venezia) con l’accusa di incendio doloso. L’intervento è scattato in seguito al rogo di un’automobile, ma le indagini hanno permesso di raccogliere elementi a suo carico anche per un episodio analogo verificatosi lo scorso 12 ottobre. Dietro ai due incendi ci sarebbero forti attriti familiari riconducibili alla gestione di un capanno.

Autovettura incendiata a Merano

L’intervento è scattato dopo la richiesta di un cittadino di Merano (Venezia), che ha segnalato ai Carabinieri l’incendio della propria autovettura, parcheggiata nell’area di pertinenza dell’abitazione.

Gli accertamenti hanno portato i militari a identificare il presunto indagato, residente in zona e appartenente alla cerchia familiare della vittima. Secondo la ricostruzione, il gesto sarebbe riconducibile a precedenti contrasti sull’utilizzo di un capanno per il ricovero degli attrezzi, di proprietà comune.

Il secondo rogo

Informata l’autorità giudiziaria, è stata disposta una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno trovato e sequestrato alcuni indumenti che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbero essere stati indossati durante l’incendio.

Le indagini hanno inoltre fatto emergere elementi a suo carico per un altro rogo, avvenuto il 12 ottobre e ai danni di una seconda auto utilizzata dalla stessa vittima, parcheggiata nello stesso spazio.

L’arresto e gli accertamenti

Conclusi gli adempimenti, l’uomo è stato arrestato per incendio doloso e accompagnato nella casa circondariale di Venezia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri di Mirano proseguiranno gli accertamenti per ricostruire entrambe le vicende.

IPA