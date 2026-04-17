D4vd arrestato per omicidio, il cantante star di su TikTok è accusato di aver ucciso una 14enne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il cantante D4vd, star di TikTok, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza. La polizia ha riferito che si tratterebbe di un’adolescente scomparsa lo scorso anno: Celeste Rivas Hernández. Al momento il cantante, il cui vero nome è David Anthony Burke, è detenuto senza possibilità di cauzione. Il corpo della giovane è stato ritrovato lo scorso settembre all’interno di un veicolo registrato a nome di D4vd.

D4vd arrestato per omicidio

Il cantante David Anthony Burke, in arte D4vd, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La star di TikTok era già oggetto di un’indagine per il presunto omicidio di Celeste Rivas Hernández, ora il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha arrestato D4vd senza possibilità di cauzione.

Le indagini sono state portate avanti con molta attenzione sulla divulgazione delle informazioni. Dallo scorso settembre, quando il corpo della ragazza è stato trovato nell’auto del cantante, a oggi si è saputo molto poco sull’andamento dell’inchiesta.

ANSA

Sulla vicenda D4vd è rimasto in silenzio. I suoi legali hanno dichiarato che sta collaborando con le autorità.

Il caso Celeste Rivas Hernández

L’8 settembre 2025 sono stati trovati i resti di Celeste Rivas Hernández in un veicolo a Hollywood in un deposito. La segnalazione era arrivata a causa dell’odore proveniente dalla Tesla registrata all’indirizzo del cantante Burke.

Il corpo della quattordicenne risultava in avanzato stato di decomposizione. Questo era stato deposto all’interno di un sacco per cadaveri nel bagagliaio anteriore dell’auto. In realtà il corpo non era completo: risultavano presenti soltanto testa e torso.

Il medico legale della contea ha specificato cosa si intende per “avanzato stato di decomposizione”, confermando che la giovane doveva essere morta ormai da diverse settimane prima del ritrovamento del corpo.

Chi era?

Rivas Hernández aveva 14 anni. Figlia di immigrati di prima generazione, la sua famiglia proveniva da El Salvador. Il suo corpo è stato trovato a circa 120 km da dove viveva con la famiglia.

Nell’aprile del 2024 era stata denunciata la sua scomparsa, ma la ricerca non aveva dato i suoi frutti. Non era la prima volta che scappava di casa.

Al momento del ritrovamento, Hernández indossava un top a fascia e dei leggings neri. Portava diversi gioielli, tra i quali un orecchino a bottone di metallo giallo e un braccialetto. Sul corpo anche un tatuaggio con la scritta “Shhh…” sull’indice, lo stesso presente anche sull’indice del cantante ora accusato del presunto omicidio della giovane.