Da Andy Byron al concerto dei Coldplay, i rischi psicologici della gogna social per figli e coniugi coinvolti

Ci sono volute poche ore perché il caso degli amanti inquadrati al concerto dei Coldplay facesse il giro del web (e del mondo), e l’onda lunga non si è ancora esaurita. Senza dimenticare le conseguenze legali e psicologiche per i diretti interessati: Andy Byron, ormai ex CEO della società tech Astronomer, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa azienda. A cascata, problemi di reputazione, lavorativi, e coi rispettivi coniugi. Un caso – che richiama un po’ la vicenda italiana di Cristina Seymandi, che apre a una serie di riflessioni: l’analisi della psicologa e criminologa Cristina Brasi a Virgilio Notizie.

Per chi si fosse perso il “caso Coldplay”

Andy Byron e Kristina Cabot sono stati inquadrati dalla kiss cam mentre si abbracciavano ascoltando le canzoni dei Coldplay al Gillette Stadium di Boston, lui alle spalle della donna.

Non appena si sono resi conto di essere stati ripresi sui maxi schermi, hanno cercato di nascondersi mostrando un imbarazzo palese.

È stato subito escluso che si trattasse di vergogna o timidezza, nonostante l’ipotesi dello stesso frontman della band, con Chris Martin che ha scherzato dicendo: “Guardate questi due… o hanno una tresca o sono solo molto timidi”.

A distanza di giorni, ciò che ancora tiene banco è lo strascico, tra meme ironici e commenti al vetriolo, proprio come accaduto nel caso italiano relativo a Cristina Seymandi.

Dai Coldplay al caso di Cristina Seymandi

Qualche analogia con il caso italiano, infatti, esiste.

L’imprenditrice torinese è diventata involontariamente celebre dopo essersi lasciata col fidanzato, il banchiere e commercialista Massimo Segre, alla festa che avrebbe invece dovuto annunciarne il matrimonio.

La donna ha ricevuto una quantità incredibile di insulti, soprattutto sessisti, da parte di odiatori sui social.

La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta che ha portato a iscrivere nel registro degli indagati 26 persone: si tratta per la maggior parte di uomini italiani (ci sono solo due donne) tra diplomati e laureati. Alcuni con famiglia, figli e lavori insospettabili.

Per esempio, come riportato da La Stampa, ci sarebbero:

un poliziotto

un insegnante

un volontario della Croce Rossa

Per la gip del Tribunale di Torino, Lucia Minutella, si tratta di “odiatori sessisti”.

Cristina Seymandi, invece, figura come vittima di diffamazione aggravata dall’odio e dalla discriminazione.

Le ricadute degli scandali pubblici

Il tema, dunque, riguarda da vicino le ricadute di scandali pubblici, che nascono però da vicende private.

Nel caso dei Coldplay, Astronomer ha annunciato un’indagine interna e ha nominato un CEO ad interim, Pete DeJoy.

Byron ha rassegnato le dimissioni e la moglie ha immediatamente cancellato il cognome del marito dal proprio account su Facebook.

Lo stesso manager ha scritto un post pubblico in cui ha sottolineato le proprie scuse, affrontando il tema della privacy e del rispetto per personaggi esposti, come nel suo caso.

L’intervista alla psicologa Cristina Brasi

Da un punto di vista psicologico, si è capito subito, dal messaggio di Andy Byron, che la vicenda ha avuto una forte ricaduta: può rappresentare un trauma?

“Le due persone riprese al concerto non sono figure pubbliche; la loro intimità è stata improvvisamente e involontariamente esposta a una platea globale. Questa violazione della privacy può innescare reazioni psicologiche di notevole intensità. L’individuo può sperimentare un profondo senso di vergogna e umiliazione, poiché la propria immagine e reputazione, un tempo controllate, vengono ora percepite come completamente fuori dal proprio controllo, manipolate e giudicate da milioni di sconosciuti. Questo può sfociare in un acuto stress traumatico, con manifestazioni simili a quelle del disturbo da stress post-traumatico (PTSD), tra cui flashback, incubi ricorrenti, stati d’ansia pervasiva e ipervigilanza”.

Come si gestisce il senso di “vergogna” dopo che la notizia ha fatto il giro del mondo?

“La percezione di essere costantemente osservati e giudicati può indurre una paranoia sociale significativa e un conseguente isolamento. Può spingere i protagonisti a ritirarsi dalla vita pubblica nel tentativo di evitare ulteriori esposizioni o giudizi. Inoltre, la perdita di controllo su quella che era la propria immagine, quindi l’identità che si offriva al pubblico, può portare a una crisi d’identità. Ci si può chiedere chi si era prima di questo evento? Chi si è adesso, agli occhi del mondo? Questo disorientamento può condurre a stati depressivi, ansia generalizzata e, nei casi più severi, persino a ideazione suicidaria.

In casi come questi e come quello di Seymandi torna il tema del confine tra vita pubblica e vita privata: esiste ancora?

“Entrambi gli episodi fanno avere la percezione di non avere un luogo sicuro, nemmeno nella propria sfera più intima, mina le fondamenta del benessere psicologico. Il confine tra pubblico e privato si dissolve, lasciando l’individuo in uno stato di estrema vulnerabilità. Questa esposizione forzata può attivare un meccanismo di ‘depersonalizzazione’ in cui l’individuo si sente ridotto a un oggetto di curiosità o condanna, privo della propria umanità e autonomia”.

Pensando con particolare attenzione al caso italiano, cosa spinge agli insulti da parte degli haters?

“Il caso dei Coldplay e di Seymandi hanno generato un’ondata di commenti d’odio online, mettendo in risalto una marcata incongruenza: sebbene il tradimento sia un fenomeno diffuso nella società, la reazione pubblica è stata sproporzionatamente severa. Dal punto di vista psicologico, il comportamento degli haters può essere interpretato attraverso diverse chiavi di lettura. Molti ‘odiatori’ proiettano le proprie insicurezze e frustrazioni sugli altri. Attraverso la denigrazione altrui, cercano di elevare il proprio senso di autostima e la propria posizione morale. Criticare aspramente le azioni di altri, specialmente quando queste toccano temi sensibili come il tradimento, permette loro di sentirsi “migliori” o “più morali”, anche se nella loro vita privata potrebbero commettere errori simili o possedere le stesse fragilità”.

Questo fenomeno è stato amplificato dai social? È più facile insultare e criticare dietro uno schermo e tramite una tastiera, che non di persona?

“Sì, le persone si sentono autorizzate a esprimere opinioni estreme e aggressive che non manifesterebbero mai in un contesto faccia a faccia. Ciò contribuisce a creare un ambiente digitale tossico in cui il conformismo sociale può amplificare l’odio: la visione di altri che attaccano spinge ulteriori individui a unirsi al coro, generando una sorta di “giustizia popolare” distorta e spesso violenta. Questo offre a molti un senso di appartenenza e una percezione di superiorità morale, rafforzando il proprio ego collettivo a discapito dell’individuo”.

In tutto questo si parla poco delle conseguenze sugli altri familiari, coniugi traditi o figli: quali sono gli effetti su di loro?

“L’impatto psicologico di un’esposizione mediatica di tale portata si estende inevitabilmente ai figli e ai partner ufficiali dei due individui coinvolti, spesso con conseguenze ancora più devastanti. Per i figli, la scoperta del tradimento dei genitori in modo così pubblico può essere un evento estremamente traumatico, possono provare una profonda vergogna e imbarazzo. Questo può dare il senso di ‘etichettamento’, la percezione di essere giudicati da parte dei pari, con significative ripercussioni sulla loro autostima e sulle interazioni sociali. L’ambiente scolastico e gli altri contesti sociali possono trasformarsi in luoghi di bullismo o di pettegolezzi, compromettendo il senso di sicurezza. Si osservano anche confusione e insicurezza, poiché la figura dei genitori, un tempo percepita come stabile e affidabile, viene bruscamente sconvolta, minando il loro senso di sicurezza e stabilità familiare e portando a stati d’ansia e potenziali regressioni comportamentali”.

Cosa accade a un coniuge, invece?

“Per i partner ufficiali, le conseguenze psicologiche sono altrettanto gravi, se non peggiori. La scoperta dell’infedeltà è di per sé un evento traumatico, ma la sua esposizione pubblica amplifica il dolore e l’umiliazione a livelli intollerabili. Il partner può sperimentare un senso di annientamento della propria identità e autostima, poiché la propria narrazione personale viene distrutta pubblicamente. Oltre al dolore intimo, il partner può subire un severo danno reputazionale e sociale, venendo visto con commiserazione o, peggio, essere implicitamente o esplicitamente incolpato per la situazione. Questo può condurre a un profondo isolamento e a significative difficoltà nelle relazioni interpersonali future, poiché la fiducia negli altri può essere irreparabilmente compromessa”.