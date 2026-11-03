Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In carcere tre giovani di 18, 19 e 20 anni accusati dalla procura di Prato di aver fatto una rapina il 6 ottobre scorso in una sala scommesse in città. Vivono ad Arcore (Monza e Brianza) e la misura cautelare è scattata con provvedimento del gip su richiesta degli stessi inquirenti. La rapina avvenne la sera, all’ora di cena.

Rapina a Prato, colpita sala scommesse: arrestati tre giovani residenti ad Arcore

Secondo la ricostruzione investigativa dei carabinieri il 18enne e il 20enne entrarono armati di una pistola e di un coltello. Uno puntò la lama al cassiere e aprì col coltello la cassa contenente 6.000 euro mentre il complice minacciava con la pistola i clienti. Il 19enne era rimasto fuori in auto, una Citroen C3 con cui il terzetto è scappato. L’auto era stata presa a noleggio in Lombardia per un periodo dal 4 all’8 ottobre. Inoltre col Gps sono stati tracciati tutti gli spostamenti. Nel pomeriggio del 6 ottobre erano stati controllati a Firenze. Avevano pernottato in zona.

Nelle perquisizioni sono stati trovati una pistola a pallini e tre coltelli, tirapugni, droga, documenti intestati a terzi, indumenti compatibili, cinque telefoni cellulari, due walkie talkie.

Il gip: “Seria capacità criminale”

Il gip ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza, a partire dalla ricostruzione dei sopralluoghi fatti per la fase preparatoria. “La preparazione, l’uso di armi, il travisamento la rapidità e la freddezza dei malviventi”, si legge in una nota della procura che riporta l’atto del gip, svelano “una seria capacità criminale del commando operativo” ed escludono che si tratti di “una condotta estemporanea”.

Carabinieri