Da Del Debbio giornalista sviene in diretta tv durante 4 di Sera, il conduttore minimizza e va avanti

Momenti di apprensione nello studio di 4 di Sera, condotto da Paolo del Debbio su Rete 4: una giornalista è svenuta in diretta dopo aver dato la parola a un giovane fra il pubblico. Il conduttore ha assistito alla scena e poi ha minimizzato parlando di un semplice “calo di pressione“. La trasmissione è dunque proseguita come se nulla fosse accaduto. Lo spezzone è immediatamente divenuto virale sui social. Molti i commenti critici nei confronti di Paolo Del Debbio.

Giornalista sviene da Del Debbio

L’argomento era di quelli spinosi: la guerra Israele-Hamas, i massacri in Palestina e le proteste dei Pro-Pal in Italia.

Il giovane intervistato aveva appena finito di esprimere il suo sdegno per le bombe israeliane sul popolo palestinese e sul silenzio dell’Occidente e dell’Italia, ribadendo l’intenzione di proseguire a protestare in piazza “per opporci a questo schifo”.

Terminato l’intervento, la giornalista ha fatto appena in tempo a dire “grazie”. Poi ha barcollato, ha sospirato, si è avvicinata verso il giovane, il quale, con aria confusa ha indietreggiato. Infine lo svenimento.

La reazione del conduttore di 4 di Sera

Il cameraman ha spostato l’inquadratura sulla faccia di Del Debbio, il quale ha osservato la scena interdetto mentre la collega veniva soccorsa.

Infine il conduttore ha ripreso le redini della trasmissione:

“Niente… dico al pubblico: non preoccupatevi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un abbassamento della pressione, ma sta andando tutto bene. Non vi preoccupate, continuiamo la trasmissione”.

I commenti contro Paolo del Debbio

Sui social i commentatori si sono scatenati dando addosso al conduttore, accusandolo di scarsa sensibilità.

“Non si è scomposto, nessuna empatia“, ha accusato un utente. “Mancava solo che dicesse ‘spostate il cadavere e riprendiamo la trasmissione'”, ha ironizzato qualcuno. “Ma resta lì tranquillo e gli viene anche da ridere dopo?”, si domanda qualcun altro.

Qualcuno, però, se l’è presa anche con il giovane intervistato: “Il ragazzo ha un’istinto ed una rapidità di un bradipo“.

Non poteva mancare il complottista: “Io ormai i mancamenti li misuro a dosi di vaccino… quante dosi si è fatta?”.