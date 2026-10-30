Da Dengue a West Nile, Chinkungunya e Usutu, il numero dei casi presenti in Italia: giù i dati sulla mortalità

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I sistema di sorveglianza nazionale coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) ha registrato un totale di 1226 casi di malattie da virus non endemici provenienti da Paesi esteri in Italia. Il più diffuso è quello che causa la West Nile, con quasi 800 casi, segue la Dengue e, con un numero di casi minimo, Chikungunya e il virus Usutu. Rispetto al 2025, però, la mortalità è in calo. Tutte queste malattie si trasmettono attraverso le punture di zanzara. L’Iss sottolinea l’importanza della prevenzione attraverso la riduzione delle occasioni in cui questi insetti possono pungere le persone.

Quanti casi di West Nile ci sono stati in Italia

Secondo l’Iss nei primi 10 mesi del 2026 in Italia sono stati registrati 787 casi di West Nile, di cui 422 hanno riguardato la forma neuro-invasiva, quella che può interessare il sistema nervoso.

La stra grande maggioranza di questi casi è ormai autoctona, anche se il virus ha origine all’estero. Sono pochi i casi che vengono importati attraverso viaggi intercontinentali o in Europa. La mortalità è in calo, 61 decessi contro i 72 del 2025.

ANSA

Sono stati individuati anche 96 casi di West Nile all’interno della popolazione dei donatori di sangue, che erano asintomatici. Per questa ragione si può stimare che il virus circoli in maniera più capillare di quanto non dicano i dati ufficiali.

La diffusione della febbre Dengue

La febbre Dengue rimane invece per lo più una malattia importata dall’estero, attraverso viaggi turistici nei Paesi in cui è autoctona, soprattutto le Maldive.

L’Iss segnala però che dei 369 casi totali, ben 73 sono autoctoni, quindi la cui trasmissione è avvenuta in Italia. La malattia non può comunque ancora ritenersi autoctona.

Un dato importante, segnala l’Iss, riguarda la mortalità. Nel 2026 non si sono ancora verificati decessi relativi a questa malattia.

La Chikungunya e il virus Usutu

Altre due malattie non autoctone stanno iniziando a comparire frequentemente nel sistema di sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità.

La prima è la Chikungunya, con 30 casi di cui solo uno autoctono. Anche in questo caso, la diffusione è legata al turismo, visto che il Paese da cui si importano più casi sono le isole Seychelles.

Sono stati segnalati anche 19 casi del virus Usutu, con otto casi in Lombardia, quattro nel Lazio, due nelle Marche, due in Veneto e uno rispettivamente in Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Piemonte.